黃仁勳現身北市古早味餐廳作東　 AI供應鏈「14大老」名單曝光

記者陳瑩欣、柯沛辰／台北報導

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳30日晚間現身北市松山區「磚窯古早味懷舊餐廳」作東，宴請14位科技業大老，可謂眾星雲集。黃仁勳稍早在餐廳門口受訪時說，台灣是AI供應鏈的中心，將持續投資台灣，現在餐廳裡都是他的夥伴，他要先進去與夥伴共餐，但「I'll Be Back」（我會回來）。

▲輝達創辦人黃仁勳與中華電信董事長郭水義、總經理林昭陽。（圖／楊絡懸攝）

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黃仁勳來台掀起旋風，所到之處無不吸引鎂光燈追逐，前一天他才在號稱北市最難預約的私廚餐廳「鄒記食舖」與廣達董事長林百里、張忠謀夫婦、台哥大董事長蔡明忠、聯發科董事長蔡明介、廣達副董事長梁次震等多位科技大老用餐，一桌身家「上兆」。

▲黃仁勳現身北市古早味餐廳作東，座上賓都是科技業大老。（圖／記者陳煥丞攝）

如今30日晚間，黃仁勳又在北市磚窯古早味懷舊餐廳作東，宴請供應鏈夥伴，與會者包括鴻海董事長劉揚偉、和碩董事長童子賢、華碩董事長施崇棠、英業達董事長葉力誠、台達電董事長鄭平、緯創總經理林建勳、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、雲達科技總經理楊麒令、中華電信董事長郭水義、總經理林昭陽、鼎董事長簡川勝、廣運董事長謝清福丶執行長謝明凱等。

黃仁勳晚間6點30分現身餐廳門口，現場立刻湧現大批粉絲，但他不改親切作風，不僅一一簽名合影，還對媒體笑說今晚不會去夜市，「Don't follow me！（別跟著我）」逗得現場眾人哈哈大笑。

黃仁勳受訪時重申，台灣是AI供應鏈的中心，他看好台灣供應鏈，未來會持續投資台灣。

▼黃仁勳與供應鏈夥伴有說有笑，氣氛愉快。（圖／記者莊喬迪攝，下同）