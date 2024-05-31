正隆董座看紙包裝需求擴大　下半年旺季帶動營運成長

▲正隆股東會。（圖／正隆提供）



記者廖婕妤／台北報導

正隆（1904）今（31）日召開股東會，會中通過配息0.5元，董事長鄭人銘表示，今年隨著全球經濟持續回穩，加上國際去塑商機，紙包裝需求持續擴大，可望發揮新產能優勢，迎來成長動能。

鄭人銘表示，儘管去年市場環境不佳，公司仍持續推動海外擴產計畫，越南平陽造紙廠第2期年產能40萬噸工紙機已商轉，第3期工紙產業也規畫籌建中；南越濱吉紙器廠與北越北江紙器廠的產能也已投產，注入營運動能。

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鄭人銘指出，今年隨著景氣回升及原物料價格波動，各產業有望穩步復甦，帶動紙箱包裝需求，尤其下半年傳統旺季來臨，預期整體營運將穩健成長。

根據國際瓦楞紙箱包裝協會（ICCA）統計，2023年全球紙箱消費量達2738.89億平方米，雖僅較前一年度微增0.3%，但相較2000年1276.57億平方米，年平均成長達3.2%，預期未來全球紙箱包裝需求仍將穩健成長。

正隆將持續投入智慧永續造紙，優化數位產銷服務、拓展海內外循環據點，掌握全球紙包裝需求蓬勃發展商機；正隆並訂定2024年為AI應用元年，將持續深化智慧製造，積極以AI數據助攻企業高效決策，透過智能產銷提升營運動能。