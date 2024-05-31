快訊／77萬股民嗨翻！00919配0.7元創新高　年化配息率再破10%

▲群益台灣精選高息（00919）公布最新配息。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

77萬名投資人嗨翻！群益台灣精選高息（00919）31日迎來上市後第5次配息，依據公司公告，本次基金每受益權單位預估配發金額為0.7元，年化配息殖利率衝破10%，除息交易日為6月24日，參與除息最後買進日為6月21日。

觀察00919的配息狀況，2023年於6月、9月、12月共有3次配息，每季股息從0.54元、增加至0.55元，年化配息殖利率有9%至10%；另外，在最近1次、也就是2024年2月配息狀況，配發金額為0.66元，呈現出「股價創高，配股也創高」，整體年化配息殖利率衝破10%，配息4次皆表現不錯，持續穩定配高息。

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在低利環境下，高股息ETF對於投資人而言，是相對不錯的理財管道之一。根據群益投信官網公告，00919預估配發金額為0.7元，單次殖利率2.72%，除息日為6月24日，參與除息最後買進日為6月21日，配息發放日為7月15日。

理財達人表示，00919配息預估0.7元創下新高，觀察這5次配息紀錄發配金額分別為：0.54、0.54、0.55、0.66、0.7元，可看出穩定階梯式向上的配息政策，以5月31日收盤價25.74元來計算，年化配息率高達10.88%，連續5季衝破10%再度刷新台股ETF配息紀錄，統計共77.7萬投資人可望同步受惠。

市場法人表示，00919有收益平準金機制，自成立以來共配息4次，次次都完成填息，從最新淨值組成觀察目前可分配投資收益為1.22元，收益平準金加上資本平準金佔淨值的比例高達4成以上，若加上今年除權息旺季的息收，未來高息續航力更值得期待。

這次00919每股配息0.7元，只要在28元以下買進，年化配息率都有10%，投資人可把握相關投資契機。