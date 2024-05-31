快訊／00919換股開獎！股利率攻5%　成分股「增刪各13檔」曝光

▲群益台灣精選高息（00919）公布最新成分股。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

群益台灣精選高息（00919）換股了！由於股利低、市場流動性轉差、已除息等因素，將剔除13檔個股，另外新增13檔個股，值得注意的是，新增13檔成分股的股利率平均近5%。

根據臺灣指數公司31日公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」2024年第1次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除變動將自2024年5月31日（星期五）交易結束後、也就是自2024年6月3日（星期一）起生效。

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成分股有13檔納入：

2451 創見、2504 國產、2548 華固、2618 長榮航、2809 京城銀、2889 國票金、3014 聯陽、5347 世界、5508 永信建、5536 聖暉*、6005 群益證、8070 長華*、8112 至上

另外，成分股也有13檔刪除：

1504 東元、1722 台肥、2379 瑞昱、2385 群光、2449 京元電子、2886 兆豐金、3005 神基、3044 健鼎、3231 緯創、3293 鈊象、3592 瑞鼎、3711 日月光投控、6147 頎邦

▲群益台灣精選高息（00919）新增13檔成分股的股利率平均近5%。（圖／記者楊絡懸製表）

據了解，00919的選股邏輯主要為「精準高息」，從市值前300大股票中，挑出今年「已公布」股利的股票，另外再剔除已除息股票，以此挑出高股息個股，讓資金有效率的精準選出高股息個股作為成分股。

由於00919的成分股涵蓋全產業，因此，不論何種產業，只要是當年高配息具成長性的股票，都有機會被納入。

財富管理達人表示，00919高股息ETF選股邏輯符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求。

繼2023年12月新增4檔傳產股（東元、台肥、長榮鋼、寶雅）、2檔金融股（兆豐金、中信金）後，此次再納入5檔傳產股（國產、華固、長榮航、永信建、聖暉）、3檔金融股（京城銀、國票金、群益證）。

財富管理達人認為，由於2023年電子股已大漲一段，但獲利衰退導致今年配息金額縮水，在現金股利率計算式呈現「分母放大、分子縮水」，以致於投資價值滑下，轉向加碼股價被低估的營建、航運等傳產及金融股。

此波換股操作，可逢高獲利了結「股價漲多但配息衰退」的電子成分股，以增添未來配息動能；此外，轉向加碼股價合理，配息率較高的傳產與金融產業，將可提高整體投資組合領息，強化配息的穩固來源。

00919即將在6月24日進行第五次配息，本次期前配息公告預估配發金額為新台幣0.7元，單次股利率為2.72%，最後進場參與配息為6月21日。