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領股息還賺差價！00918年化配息率衝12%　一表看4檔ETF報酬狀況

▲愈來愈多投資人看重高股息ETF。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

大華優利高填息30（00918）於官網公告最新配息評價結果，預估每單位配發0.8元，以5月31日收盤價計算，單次配息率3.19%，年化配息率上看12.76%。法人指出，回顧5月高股息ETF表現，00918有11天創下掛牌以來的新高價，顯示成分股上漲動能十足。

▲今年6月「即將除息」高股息ETF。（圖／記者楊絡懸製表）

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▲今年6月「即將除息」高股息ETF。（圖／記者楊絡懸製表）

根據CMoney統計，截至5月31日為止，已公布配息的高股息ETF共有3檔，分別是大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919）、凱基優選高股息30（00915）。

值得注意的是，這3檔在今年至今（YTD）均有雙位數漲幅，可觀察到00915上漲21.9%、00919上漲18.63%、00918上漲16.99%；另外，元大台灣高息低波（00713）雖然尚未公布配息，依然可看到YTD有15.75%。

00918經理人郭修誠表示，此次配息金額創下新高是近期淨值上漲所造成，配息率與過去三季的差距不大。

展望後市，郭修誠指出，根據外資報告，紅海危機造成的運價上升將可能持續兩季，航運股還有表現空間；而AI中長期仍將科技發展主軸，因此，投資人除了持有成長型的產業外，利用高股息ETF分散布局於電子、金融、傳產等高股息企業，透過息收降低資產波動，無論是退休族或是小資族，都是很適合的核心配置。

郭修誠也認為，透過分批布局投資高股息ETF，並長期持有，在大盤相對創高時是相對合適的策略，別因為擔心追高而錯過布局良機。

另外，00915掛牌上市以來第六次配息，預計每單位配發0.58元，不僅累積配息金額持續增長，價格動能也突出。根據投信投顧公會統計至4月底的資料顯示，00915今年以來淨值報酬上漲18.9%，近3個月淨值上漲20.19%，近6個月淨值成長34.53%，近一年淨值報酬率72.57%，報酬率優於同業平均。

00915基金經理人施政廷表示，今年台股多頭氣焰，00915能繳出超越大盤的成績，主要歸功於追蹤指數的多因子設計，不僅止於以股息配發高低為主要選股條件，更重視持股品質、低波動等特性，因此在配發股息之餘還能夠同步參與成分股的成長契機，推動股價持續上漲幫投資人追求息利雙收。

關鍵字： 高股息ETF股價配息理財

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