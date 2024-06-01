中華電信股東會拍板配發4.758元股息　配發金額369億

記者蘇晟彥／台北報導

中華電信公司 31 日在板橋電信學院舉辦 113 年股東常會，由董事長郭水義主持，出席股東股數佔6,090,596,648股，占中華電信總發行股份之78.51%，達法定出席股數。經過12小時馬拉松開會，最終股東會通過配發現金股利每股4.758元，配發金額合計約369億。

▼中華電信113年股東會由董事長郭水義主持。（資料照／記者蘇晟彥攝）



股東會中承認該公司112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，並通過公司章程修正案及解除董事競業禁止限制案。此外，中華電信為促進董事酬金資訊透明化以保障股東權益，並強化公司反貪腐管理以與國際接軌，會中亦就112年度給付董事酬金及誠信經營守則修正等案向股東進行報告。中華電信表示，未來將持續以最高標準落實公司治理，不斷精進相關制度與作為，持續為股東創造最大價值。

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此外，在去年電信業經過大整併時代，台灣重新回到三國時代，但中華電信整體用戶仍持續成長，達到約1,313萬，5G用戶目前也超過300萬，屬於電信業龍頭。對此，關於股東最關切的112年度盈餘分配案，股東會通過配發現金股利每股4.758元，配發金額合計新台幣36,909,930,661元（約369億台幣）。中華電信表示，秉持將盈餘回饋股東的初衷，112年現金股利維持近100%的配發率，未來仍將繼續維持穩定股利政策，將公司經營成果與全體股東共享。