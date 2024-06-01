新人沒事做「同事卻很忙」　過來人曝辦公室小祕密：請低調

▲原PO好奇，會不會有同事其實是在裝忙？（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

坐在辦公室，如果實在沒事情做，會不會裝忙？一名女網友發文透露，她是公司菜鳥，雖對一切還不是太熟悉，但因為工作量不多，所以常常不知道要做什麼，反觀其他同事則看起來很忙，這其中會有人是明明沒事但卻在裝忙的嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「辦公室工作的人沒事會裝忙嗎」為標題發文，提到她是剛進公司工作兩個月的菜鳥，目前仍在適應新的工作環境和工作內容。

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原PO表示，因為主管給她的工作並不多，所以她常不知道接下來該做什麼，只能不斷看著電腦上的資料。不過她也觀察到，主管和同事們似乎都很忙碌，因此她就想知道，其中會不會有人其實並沒有事情做，只是在裝忙？畢竟每個人都有自己的電腦。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，、「我們辦公室的人只要事情忙完了就都直接滑手機耶，不用裝忙」、「我超閒，每天都花4小時左右看新聞跟多益單字（電子檔）， 但我同事都覺得我蠻忙的」、「我都事情做完自己接案，還有時間就放鬆看看有的沒的，不然就學一些新的東西」、「網購，請低調」、「起碼我會」、「桌上放滿資料弄亂一點，電腦報表開一堆出來，有人來找你的時候就裝忙」。

也有網友則建議，「可以看看新聞之類的，或是之後事情做慢一點但不要delay，裝忙比真忙還累的」、「別讓別人覺得你很閒，否則你以後工作量只增不減」。