黃仁勳大巨蛋完美開球 3聲道致詞讚台灣是AI中心

文／中央社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在台北大巨蛋為中職味全龍開球，完美演出獲全場喝采。他開球前以國、台、英語3聲道致詞說，台灣有太多夥伴支持輝達超過30年，台灣是「AI時代的中心」，並自嘲說，因為很緊張，拜託開球時「大家眼睛閉一下」。

中職味全龍5月31日起，在台北大巨蛋舉辦「龍星大樂」主題日，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天現身開球，成為中職史上身價最高的開球嘉賓。

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▲輝達執行長黃仁勳擔任味全龍開球嘉賓。（圖／記者林敬旻攝，下同）



黃仁勳抵達現場後，脫下招牌黑皮衣，穿上龍隊球團事先準備好的味全龍球衣，上頭印有黃仁勳字樣及象徵輝達創辦年分的「93」號；開球儀式由「大師兄」林智勝擔任捕手，黃仁勳投球直接落進捕手手套，獲得全場喝采。

黃仁勳在開球儀式前，以國、台、英3聲道向現場球迷問候並致詞，他先以國語說「我是黃仁勳、在台灣出生美國長大，中文是在美國學的，所以不好」；語畢，現場球迷隨即給予鼓勵掌聲。

他接著以英文說，台灣是輝達夥伴的家，有台積電、廣達、富士康、研華，太多的夥伴，支持輝達超過30年，要謝謝台灣。

黃仁勳表示，對台灣來說，現在是一個非常令人興奮的時期，「我們要開始一個AI（人工智慧）的時代，而台灣就在中心」，輝達會與夥伴發展新策略，共享成長。

他最後以台語說，「要開球給這麼多人看，讓他非常緊張，所以拜託待會在投球時，大家眼睛閉一下，不會太久的」。幽默發言引起現場笑聲連連。