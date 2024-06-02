黃仁勳演講擠不進去別灰心！　輝達：4步驟看轉播抽簽名版顯卡

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳瑩欣、高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳今（2）日晚上7點將於台大體育館進行主題演講，包括台積電總裁魏哲家、鴻海董事長家劉揚偉都將出席，不少台大學生因錯失報名機會向台大校方陳情未能如願，NVIDIA台灣官方社群今宣布，只要線上聽黃仁勳演講，並在指定留言區互動，有機會抽到黃仁勳簽名海報、簽名顯卡。

NVIDIA公告，想要抽顯卡或海報，有4大流程需要注意：

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1、在 NVIDIA Taiwan Facebook 上於指定 #NVIDIAkeynote 系列貼文留言分享你最愛的時刻

2、在你的公開個人 Facebook 上發文分享任一 NVIDIA 執行長黃仁勳主題演講中 (包含 COMPUTEX 2024) 你最喜歡的時刻的照片，即可獲得額外抽獎機會

3、在你的留言或貼文中加入 #NVIDIAkeynote 主題標籤

4、關注 @NVIDIATaiwan 官方帳號，參加帳號必須設為公開才能符合活動資格

活動期間將會抽出 10 位得獎者送出簽名海報，與 1 位得獎者送出 GeForce RTX 4080 SUPER 顯示卡

NVIDI同時強調，本活動僅限在台灣地區 (包含金門、馬祖、澎湖) 設有住居所之本國人參加。

黃仁勳為了參加6月4日至7日在台北南港展覽館舉行的2024台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），5月底提前抵台趴趴走，多地傳出「捕獲野生黃仁勳」的消息，也造成多家美食餐廳暴紅。

輝達指出，黃仁勳今晚演講主題為分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展，主題演講後，NVIDIA將於6月5日在台北漢來大飯店舉行 AI Summit，深入探討AI在製造、醫療、研究等領域的實際應用。