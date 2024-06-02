ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

黃仁勳演講擠不進去別灰心！　輝達：4步驟看轉播抽簽名版顯卡

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者黃克翔攝）

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳瑩欣、高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳今（2）日晚上7點將於台大體育館進行主題演講，包括台積電總裁魏哲家、鴻海董事長家劉揚偉都將出席，不少台大學生因錯失報名機會向台大校方陳情未能如願，NVIDIA台灣官方社群今宣布，只要線上聽黃仁勳演講，並在指定留言區互動，有機會抽到黃仁勳簽名海報、簽名顯卡。

NVIDIA公告，想要抽顯卡或海報，有4大流程需要注意：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、在 NVIDIA Taiwan Facebook 上於指定 #NVIDIAkeynote 系列貼文留言分享你最愛的時刻

2、在你的公開個人 Facebook 上發文分享任一 NVIDIA 執行長黃仁勳主題演講中 (包含 COMPUTEX 2024) 你最喜歡的時刻的照片，即可獲得額外抽獎機會

3、在你的留言或貼文中加入 #NVIDIAkeynote 主題標籤

4、關注 @NVIDIATaiwan 官方帳號，參加帳號必須設為公開才能符合活動資格
活動期間將會抽出 10 位得獎者送出簽名海報，與 1 位得獎者送出 GeForce RTX 4080 SUPER 顯示卡

NVIDI同時強調，本活動僅限在台灣地區 (包含金門、馬祖、澎湖) 設有住居所之本國人參加。

黃仁勳為了參加6月4日至7日在台北南港展覽館舉行的2024台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），5月底提前抵台趴趴走，多地傳出「捕獲野生黃仁勳」的消息，也造成多家美食餐廳暴紅。

輝達指出，黃仁勳今晚演講主題為分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展，主題演講後，NVIDIA將於6月5日在台北漢來大飯店舉行 AI Summit，深入探討AI在製造、醫療、研究等領域的實際應用。

關鍵字： NVIDIA黃仁勳簽名

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

加油放輕鬆！本周油價不調整　92無鉛維持每公升29.2元

加油放輕鬆！本周油價不調整　92無鉛維持每公升29.2元

台灣中油公司自明（3）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.7元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收2.6元及4.0元。

2024-06-02 12:09
黃仁勳要變10兆男！分析師：輝達AI難超越　2030市值翻逾2.5倍

黃仁勳要變10兆男！分析師：輝達AI難超越　2030市值翻逾2.5倍

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳即將於今（2）日晚間借台大體育館發表演講，不過最新一期的《Fortune》報導，由於NVIDIA掀起AI狂潮，並建立難以超越的優勢，分析師認為，NVIDIA目前還在初升段，公司市值到2030年將再翻逾2.5倍，而黃仁勳的身價也有望在2030年由3兆男變成10兆。

2024-06-02 10:09
黃仁勳來台再掀AI熱！　相關職缺年增3％

黃仁勳來台再掀AI熱！　相關職缺年增3％

NVIDIA執行長黃仁勳來台再度掀起AI旋風，也使得AI相關職缺年增3％，更有93％上班族認為學習AI可以增加就業競爭力。

2024-06-02 06:00
領股息還賺差價！00918年化配息率衝12%　一表看4檔ETF報酬狀況

領股息還賺差價！00918年化配息率衝12%　一表看4檔ETF報酬狀況

大華優利高填息30（00918）於官網公告最新配息評價結果，預估每單位配發0.8元，以5月31日收盤價計算，單次配息率3.19%，年化配息率上看12.76%。法人指出，回顧5月高股息ETF表現，00918有11天創下掛牌以來的新高價，顯示成分股上漲動能十足。

2024-06-02 06:00
新加坡候港時間從2天增為7天　港方被迫啟用廢棄碼頭

新加坡候港時間從2天增為7天　港方被迫啟用廢棄碼頭

上周二(28日)萬海航運總經理謝福隆指出，新加坡與巴生港候港時間約2天，而到了上周末(31日)傳出候港時間已經拉長為7天，新加坡港務集團(PSA)為了緩解這個全球最大的貨櫃轉運樞紐港日益嚴重的擁堵狀況，重新啟用了已經廢棄的吉寶碼頭(Keppel Terminal)舊泊位和堆場，同時還增加了大量人力來應對貨櫃堆積問題。

2024-06-02 01:59
00878換股！3檔剔除倒數計時　聯強逾4萬張待處分

00878換股！3檔剔除倒數計時　聯強逾4萬張待處分

國泰台灣ESG永續高股息ETF（00878）換股期進入尾聲，估計最遲要在下周三（5日）完成調整，而根據官網上來看，華碩（2357）、聯強（2347）與南亞（1303）將是此次調整被剔除3檔個股，其中後二者還各有4萬張和3萬張待處分。

2024-06-01 18:16
戶籍遷入差一天　逾萬元土增重購退稅款飛了

戶籍遷入差一天　逾萬元土增重購退稅款飛了

竹科工程師阿銘最近要結婚了，為了給老婆舒適的居住環境，先是賣掉金山街的套房，再新買慈濟路上的電梯大樓，原本打算利用土地增值稅重購退稅款貼補貸款利息，沒想到申請後卻被否准了，原來是金山街套房的戶籍是在訂立出售契約的隔天才遷入，不符合重購退稅要件，錯失退稅良機。

2024-06-01 14:31
美超微梁見後曝AI供應鏈仍缺料　稱「碰到黃仁勳會跟他要」

美超微梁見後曝AI供應鏈仍缺料　稱「碰到黃仁勳會跟他要」

美超微（Supermicro）創辦人梁見後今（1）日抵台參加台北國際電腦展，今早接受母校邀請出席台北科技大學畢業典禮並演講，會前接受訪問時表示，「整個AI供應鏈還是缺，而且缺很多，所以我碰到Jensen（輝達執行長黃仁勳）還是會跟他要（貨）」，梁見後也說，預期AI成長會持續很長一段時間，猶如工業革命般持續200年還在演進。

2024-06-01 14:16
ETF換股大亂鬥落幕！10檔人氣股出籠　長榮航成新寵

ETF換股大亂鬥落幕！10檔人氣股出籠　長榮航成新寵

5月是重量級ETF換股大亂鬥，成分股上演「你丟我撿」，而從投信近一個月買賣超統計，此次ETF成分股調整，最受歡迎10檔個股躍上檯面，買超長榮航（2618）近40萬張居首位，主要是因被元大台灣價值高息（00940）、群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）入列至成分股中；玉山金（2884）買超也有逾31萬張，是00939和00940新增成分股，至於排第三聯電（2303）拜00940權重大幅提高所賜。

2024-06-01 12:47
手癢抱不住！股價狂漲「買不回來了」　她曝1招解：等於把手綁起來

手癢抱不住！股價狂漲「買不回來了」　她曝1招解：等於把手綁起來

「手上有高股息的人，聽郭老師一句勸：好標的抱好、抱緊。」財經專家郭莉芳透露，她過去採訪過幾個投資達人，每次聽到對方獲利超過100%，就感到佩服，反倒是自己，明明標的沒選錯，但卻因為「抱不住」而只能眼睜睜看著股價「往上不回頭」，後來她就想到一個好方法來解決，「等於是把我的手指綁起來」。

2024-06-01 11:28

讀者迴響

熱門新聞

馬斯克遭控內線交易不法獲利達974億

職稱掛主任！領薪水才知沒加班費　原因傻眼

00878換股！3檔剔除倒數計時　聯強逾4萬張待處分

離職前想請特休　主管喊：不符合職業道德

領股息還賺差價！00918年化配息率衝12%

新加坡候港時間從2天增為7天　港方被迫啟用廢棄碼頭

黃仁勳來台再掀AI熱！　相關職缺年增3％

黃仁勳要變10兆男！分析師：輝達AI難超越　2030市值翻逾2.5倍

國票金股東會敲定0.976元股利　通過對獨董提訴訟

ETF換股大亂鬥落幕！10檔人氣股出籠　長榮航成新寵

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366