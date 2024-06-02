加油放輕鬆！本周油價不調整　92無鉛維持每公升29.2元

▲加油站。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣中油公司自明（3）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.7元。本周因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收2.6元及4.0元。

台灣中油表示，受北半球進入夏天駕車出遊旺季及中東地緣政治情勢趨緊繃等因素影響，國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲0.51美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.041元，國內油價依公式計算漲幅為0.59%。

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按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.6元及4.0元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收2.3元及3.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.6元及4.0元，國內汽、柴油價格皆不予調整。

台灣中油指出，本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之2.6元及4.0元均由台灣中油吸收，113年累計至4月底止，台灣中油共吸收約94.13億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。