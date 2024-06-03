黃仁勳背板44檔明牌一次看！仁寶未聚餐也上榜　16家未達百元

▲輝達執行長黃仁勳於台大體育館發表Computex主題演講「AI如何帶動全球新產業革命發展」。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣、高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳2日於台大演說，其中一張投影片秀出「AI地圖」狂列多檔上中下游廠商，《ETtoday新聞雲》進一步盤點發現，未能與黃仁勳在松山聚餐的仁寶（2324）也榜上有名，44檔中有16家上市櫃公司股價還未達百元。

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▲44家黃仁勳概念股，可點圖放大。（圖／ETtoday新聞雲製表）

比對黃仁勳背板與證交所公開資訊，44檔上市櫃「AI盟友」當中，股價最低的當屬慧友（5484），每股25.8元；另有3檔於上周最後一個交易日漲停作收，分別是益登（3048）、廣運（6125）、迎廣（6117）。

另外，晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）也都在AI盟軍名單中，而黃仁勳點名的封測廠矽品則因已經併入日月光投控，未再另外出列。

▲黃仁勳演講背板引發討論。（圖／記者高兆麟攝）

黃仁勳在提到機器人應用時，也點名和眾多台灣廠商的合作，其中就有5家台廠優先參與。包含自行車大廠巨大、台達電、緯創、和碩等，黃仁勳也特別介紹NVIDIA和鴻海合作的最新虛擬工廠，其利用的技術就是NVIDIA Blackwell HGX 系統。

法人認為，AI供應鏈中有多檔高權值股，對台股指數具有加分效果，不過今年以來AI題材飆漲，也需要注意拉回整理時的「甩轎效應」，散戶若是害怕把持不住，仍可從剛完成換股的ETF下手，減輕風險。