記者曾筠淇／綜合報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳昨（2）日在台大體育館發表演講，也在最後播出一段感性影片，內容提到「台灣是無名的英雄，卻是世界的支柱」、「謝謝你，台灣」。該段影片內容在網路上瘋傳，不少網友都感動直呼「台灣之光，太感動了」、「我台灣，我驕傲」。

黃仁勳昨日在演講最後放了一段感性影片，內容提到，「台灣，幫助我們實現了一個願景，在這條漫長的路上，無數的夥伴，支持著我們，從加速運算、電腦繪圖、科學研究到人工智慧的高峰，每一個晶片，每一台電腦，都描寫著你們辛勤工作和追求完美的故事」。

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▲影片讓不少人看了很感動。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

影片還提到，「台灣是無名的英雄，卻是世界的支柱，一起，我們推動了產業的復興，辛勤的耕耘，讓我們能夠踏入嶄新運算的領域，其中，我們製作的電腦，會轉化成新型的工廠，製造珍貴無比的人工智慧，親愛的夥伴們，你們是AI產業革新的後盾，無論面對多大的風浪，你始終穩如磐石」。

影片最後也說，「科技的卓越、勤奮與齊心合力的精神是你的超能力，沒有你，我們的願景只是一個無法實現的夢想，與你同行，我們勇往直前，創造智慧與便利的生活，對抗疾病與自然災害，讓我們的世界變得更美好，謝謝你，台灣，讓我們繼續為這段AI創新之旅，打造一個成功和繁榮的產業」。

該段影片內容曝光後，在網路上掀起討論，不少網友都留言表示，「在國際上，即便已是成就非凡，依然心繫台灣、重視台灣，這才真是無與倫比的頂級人物啊」、「台灣之光，與有榮焉」、「唯一聽得懂的一段影片」、「超感動，看完泛淚」、「很有溫度的一段演講」、「最後那句話真的會起雞皮疙瘩！感動」。