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AMD蘇媽霸氣宣誓「和台積電關係非常堅固」　在台投資50億

▲▼AMD執行長蘇姿丰。（圖／攝影中心）

▲AMD執行長蘇姿丰。（圖／攝影中心）

記者高兆麟／台北報導

超微（AMD）執行長蘇姿丰3日出席Computex開幕主題演講，會後媒體聯訪被問到與台積電（2330）的關係是否生變，蘇姿丰秒回「非常的堅固」，AMD同時評估在台灣投資50億元設研發中心，業界預期高雄、台南等縣市將會積極爭取。

蘇姿丰在輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳演說後接力展示AMD的科技實力，有別於黃仁勳黑皮衣形象現身，蘇姿丰以一身桃紅霸氣登場。

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會後媒體聯訪詢問蘇姿丰關於AMD傳出轉單三星的消息，蘇媽指出，AMD會使用3奈米甚至是更先進的製程，但不會只使用特定的晶圓代工廠的晶片。

由於蘇姿丰在比利時imec ITF World 2024 論壇時，曾公開提到會採用3奈米GAA製程的晶片，是否指的是三星代工的晶片，未來會不會給三星代工相關的晶片。

蘇姿丰表示，AMD並未提到會採用特定廠商的晶片，但會使用最新的製程技術，像是3奈米、2奈米甚至是更先進的製程，並強調，目前與合作夥伴台積電的關係還是非常的堅固。

蘇姿丰本預定7日（周五）將出席位在台南沙崙的「2024年南方半導體論壇」，市場預期她將藉此機會進一步討論在台南高雄一帶尋求研發中心的合作的空間。

關鍵字： AMD

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