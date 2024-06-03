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打造低碳供應鏈　遠傳舉辦首屆永續治理工作坊

記者蘇晟彥／台北報導

為打造低碳永續供應鏈，遠傳電信邀請旗下供應商共同參與首屆「永續治理工作坊」，由專業永續轉型顧問專家分享國際最新永續理念及趨勢，並手把手替供應商夥伴進行個別輔導諮詢，檢視邁向淨零轉型的現況與能力，更協助實際解決供應商在轉型過程中的痛點，透過工作坊面對面溝通協作，增進遠傳與供應商之間的相互了解及共識、共好共榮，實現綠色、低碳且具韌性的供應鏈，朝淨零目標邁進。

▼遠傳電信舉辦首屆永續治理工作坊（圖／遠傳電信提供）

▲▼ 井琪 。（圖／ 遠傳電信提供）

遠傳總經理井琪致詞表示，感謝供應商夥伴共襄永續，遠傳連續五年入選道瓊永續指數（DJSI）最高等級世界指數，總分位居全球電信業第一，其中供應鏈管理分數（PR99）也名列前茅，這是供應商夥伴與遠傳一起努力的成果；這次特別邀請勤業眾信永續轉型顧問團隊分享最新國際永續理念和趨勢，期待遠傳與供應商夥伴持續在永續的道路上共同學習與精進。

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低碳轉型攸關產業競爭力　遠傳攜手供應商邁向永續接軌國際
 氣候變遷及極端氣候已是全球迫切需要處理的議題，低碳淨零轉型除了要留下更好的生活環境給未來世代，更關乎產業競爭力，遠傳不僅將永續融入營運，更希望透過自身實踐淨零轉型的經驗，攜手供應鏈夥伴共襄盛舉，去年已針對逾300家供應商線上輔導永續經營發展，今年再策劃「永續治理工作坊」，希望能進一步幫助供應商接軌國際永續趨勢。

先前舉辦的「循環經濟工作坊」著重打造循環經濟生態圈，「永續治理工作坊」更進一步協助供應商全面性檢視永續經營能力，遠傳除邀請勤業眾信永續轉型顧問團隊專家分享最新國際永續理念和趨勢，更進一步輔導供應商發展自身永續治理政策，透過遠傳、永續顧問以及供應商夥伴共同交流、激盪想法，掌握永續趨勢重點。

針對一般中小企業接軌國際永續議題內涵常力不從心，遠傳與專業顧問攜手提供「永續治理文件懶人包」給供應商夥伴，其中包含符合國內外永續框架政策的建置指引，並由專家一對一的輔導，協助客製化永續政策文件，發展出具各企業特色的永續治理文件，也增強供應商應對國內外客戶盡職調查要求的回應能力。

遠傳綠色永續供應鏈屢獲國際機構肯定　道瓊永續指數全球電信業第一
 遠傳帶領供應商共邁淨零有成，屢獲國際機構肯定，包含連續五年入選道瓊永續指數（DJSI）最高等級世界指數，不僅總分位居在該指數電信業全球第一，其中供應鏈管理分數（PR99）也同樣名列前茅。另遠傳今年再度蟬聯全球權威碳揭露組織CDP供應商議合評等最高榮譽「領導級A級」，成為全台唯一連續四年入選電信業者，象徵遠傳帶領供應商共邁綠色永續努力受到肯定。

同時遠傳也是全台第一家通過「ISO 20400永續採購指南」第三方查證機構驗證的電信業者，以此為基礎，去年遠傳更完成供應商設施設備韌性分析，並進行改善輔導，今年再針對十大類別廠商進行永續韌性分析，並作為採購策略依據，強化供應鏈面對碳排、碳費等議題及因應國際變動局勢的能力，協助供應鏈在風險中尋求機會，創造成長第二曲線。
 

關鍵字： 遠傳電信

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