黃仁勳概念股「5檔遭列注意股」！　德律30日飆漲近107％

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／記者李毓康攝）



記者廖婕妤／台北報導

NVIDIA創辦人黃仁勳2日在台大演說秀出「台灣AI地圖」，列出多檔供應鏈名單，其中有在台灣上市櫃的就有逾40家，9成以上今日股價都收漲，更有5檔今（3）日被證交所列為注意股。

根據證交所資訊，德律（3030）近30個營業日起迄2個營業日收盤價漲幅達106.87％；近60個營業日起迄2個營業日收盤價漲幅達145.46％；近90個營業日起迄2個營業日收盤價漲幅達177.85％，因此被列為注意股。

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益登（3048）近6個營業日累積收盤價漲幅達33.32％、弘憶股（3312）近6個營業日累積收盤價漲幅達41.43％、迎廣（6117）近6個營業日累積收盤價漲幅達29.55％。

至於麗臺（2465）則因為近6個營業日累積週轉率為51.83％，且今日週轉率為16.65％，同被列為注意股。

其餘注意股包括一詮（2486）、國產（2504）、中櫃（2613）、台灣高鐵（2633）、晟銘電（3013）、台端（3432）、穎漢（4562）、時碩工業（4566）、鈞興-KY（4571）、和椿（6215）、光聖（6442）、芯鼎（6695）、雲豹能源-創（6869）、羅昇（8374）。