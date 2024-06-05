抽中最高賺3.2萬！4檔抽籤股申購一次看　生技新兵醫影最甜

▲醫影董事長謝穗徽。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所公告近期4檔抽籤股申購起跑，價差皆在萬元以上，其中以生技股新兵、醫療儀器設備廠醫影（6637）價差逾3.2萬最大，同為生技股新兵的共信-KY（6617）也有2萬元價差，兩檔皆於今（5）日起正式開放申購，值得投資人試試手氣。

醫影目前市價98元，每股申購價為66元，換算中籤後可賺取3.2萬元價差；另外共信市價161.5元，但每股申購價141.16元，每股價差20.34元，相當於中籤後賺逾20340元。兩檔生技新兵申購期限皆在6月7日（周五）截止，有意參與抽籤的投資人要把握時間。

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雲豹能源-創（6869）於創新板轉列上市，申購將於6月6日起跑，6月11日（下周二）結束，每股申購價111元，若與6月4日收盤價123.5元相較，抽中可賺1.2萬元。

亞洲最大AI影音多媒體科科科技（KKK-TY，股票代號6950）配合初次上市前辦理現金增資發行新股，採取詢價圈購與公開申購同步作業，承銷總數為 18500 張，公開申購（抽籤）張數暫訂1845 張，將在6月5日至11日進行上市前詢價圈購作業，詢價圈購暫訂價格區間為85元至88元，承銷價則暫訂88元，若與去年9月上市前最後一輪增資105元（3.2989美元）認購推算，抽中一張約可賺1.8萬元。

KKK-TY公開申購期間則為本周四（6日）起至下周二（11日）下午2時止，承銷價格暫訂為每股88元，6月13日進行抽籤，預計6月19 日於台灣證交所主板掛牌上市。