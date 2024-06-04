準時上班被念「要提早20分鐘」　主管竟扯1理由！他怒離職：噁心

▲原PO被要求提早20分鐘到公司。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

換到新公司，遇到不合理的要求時，有些人會選擇快速逃跑，一名網友表示，最近去新公司報到，工作時間是早上8時到下午5時，只要超過7時40分到公司，老鳥就會狂念，公司規定要20分鐘到，每個員工都一樣，於是他立刻提離職，並提到這要求不合理，沒想到主管人資回了1句，讓他直呼「有夠噁心」。

原PO在Dcard發文，「提早20分鐘到公司」，新公司月薪32K，工作時間為早上8時到下午5時，面試時並未被告知需要提早20分鐘到達公司。然而，他連續幾天超過7時40分才到公司，老鳥就會對他提出批評，規定要提早20分鐘到公司，並強調大家都是這樣。

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原PO便提出離職，並表示這樣的要求不合理。主管人資則解釋，沒有這種規定，那是資深同事為了公司更好自願的，不遵守沒關係。原PO一聽痛批，「馬的有夠噁心，推給資深同事，我不遵守不就被盯爆，反正先檢舉再說」。

貼文曝光，掀起網友討論，「提早20分鐘是有特別要做什麼嗎」、「我以前也遇過跟我說『我們9點半上班，但9點大家會聚集在一起吃早餐，所以一般都是9點以前就來了』，做3天就離職」、「我們公司也是要提早10分鐘開工具箱會議」、「提早上班，有打卡，要算加班費的啊，除非他給你早下班20分鐘」、「估計是吃早餐和打掃，演給老闆看」、「我之前待有一間公司希望員工晚點下班，於是有個新進員工故意上班摸魚，工作留到下班後做報加班費，最後老闆氣到要大家準時下班不准加班」。