黃仁勳背板股被關！迎廣打入處置股　並列18檔注意股

▲NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳演說背板秀出供應鏈廠商，話題不斷。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所今（4）日公告18檔注意股，其中包括AI教父黃仁勳演說背板上出現過的麗臺（2465）、益登（3048）、迎廣（6117）等3檔皆上榜，而迎廣更因為連續7個交易日列入注意股無效，遭證交所公告為處置股（俗稱關緊閉），明日起至6月19日要採分盤交易。

黃仁勳演說前，同為背板概念股的所羅門（2359）早一步進入處置股行列，要到6月12日以後才能解禁；演說後隔天弘憶股（3312）也同樣遭公告被關，最快6月20日以後才能出關，今日迎廣入列成為第3檔分盤交易個股。

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另外，麗臺、益登連今天在內，2檔皆是連續2個交易日遭列入注意股中，遭主管機關緊盯是否有量價異常的情形。

證交所指出，麗臺6月4日為止最近六個營業日之累積週轉率為105.41% ，且6月04日之週轉率為60.40%，被列注意股。

至於益登，則是因為最近六個營業日累積收盤價漲幅達43.45%，今日收盤價來到38.15元，本益比已達119.22倍，列為注意股。

除麗臺、益登、迎廣外，今日其餘15檔注意股包括：智原永豐38購04（076097）、耿鼎（1524）、一詮（2486）、聯上發（2537）、玉山金（2884）、晟銘電（3013）、奇偶（3356）、台端（3432）、穎漢（4562）、時碩工業（4566）、鈞興-KY（4571）、十銓（4967）、芯鼎（6695）、羅昇（8374）、泰金寶-DR（9105）。