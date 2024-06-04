打詐隊Gogolook驚見「網路資安事件」　走著瞧：已啟動防禦機制

是你嗎？東森購物花990元買食品 雲端發票中百萬

財政部公告3-4月期雲端發票百萬元獎項共有30名幸運兒中大獎，其中食品、飲料消費共佔11筆，有民眾花990元在東森購物買食品幸運中獎，財政部提醒中獎人要在9月5日前完成領獎，逾期充公。

無懼地緣政治 黃仁勳大讚「台積電超棒」

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳今日下午和全球媒體進行Q&A，面對地緣政治下，是否還要在台灣設立據點，黃仁勳連連誇讚台灣生態系無可取代，他表示其實他也想過要在別的地方蓋，但坦白說「很難」，因為台灣生態系真的太豐富完整了。

快訊／3-4月統一發票花26元買飲料中千萬 17名幸運兒一次看

財政部賦稅署今（4）日公布113年3-4月期統一發票中獎清冊出爐，共有17人幸運抱走千萬大獎，其中，最低僅花了26元到台糖超市買飲料，就把大獎抱走。

快訊／黃仁勳勢力挺進高雄！鴻海宣布：攜手輝達打造先進AI算力中心

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳4日參加台北國際電腦展（COMPUTEX），他親自到訪鴻海集團（2317）旗下鴻佰科技展位，和鴻海科技集團董事長劉揚偉相見歡。雙方宣布以「超級晶片」GB200伺服器為核心，將在高雄建置先進算力中心，驅動智慧製造、智慧EV、智慧城市等3大平台。

好幸運！ 3-4月發票「Google Play」上花33元就中200萬

財政部公告，3-4月統一發票200萬元獎號「14715309」有16名幸運兒中獎，其中有一半、共8張消費不到百元就中大獎，最低消費金額僅33元，在Google Play上消費，就幸運中獎。提醒中獎人9月5日前必須領獎，逾期充公。

黃仁勳看與超微等3強競爭 笑談「輝達不是那個圈子的」

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳今日下午和全球媒體進行Q&A，由於行程滿檔，進場前也接受媒體堵訪，活動大約延遲20分鐘開始，黃仁勳一坐下來，就幽默問現場媒體介不介意他邊吃點東西，因為他從早到現在只吃六塊餅乾，讓他直呼「CEO都沒有好好吃飯」。

黃仁勳笑談投資選址「近夜市」 自爆不染髮2原因

NVIDIA創辦人黃仁勳今（4）日上午前往Computex展區參觀，第一站就來到雲達攤位，場外早已塞滿媒體守候，他也一如既往親民接受提問，有民眾問他為什麼頭髮這麼白？黃仁勳親曝「2個理由」；另大家也關心他昨日說的設計中心要蓋在哪裡，黃仁勳不改愛夜市的本性，笑回「哪裡有好的夜市就投資哪裡。」

AI教父同框台灣首富！黃仁勳喊「廣達是我最好夥伴」 林百里超感動

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳4日參加台北國際電腦展（COMPUTEX），他觀展的第一站是廣達集團的展位，一到舞台現場時，他說，「廣達集團是我超過10年以上的最好、最讚的夥伴。」讓站在身旁的「台灣首富」廣達董事長林百里非常感動。

劉德音退休贈言 「多買台積電股票、股價還沒那麼高」

台積電（2330）今（4）日股東會，董事長劉德音退休前最後一次主持，有小股東上台獻花感謝公司業績穩定貢獻收益，也有股東想請即將退休的劉德音給大家一段有智慧的話，劉德音笑說：「智慧不夠」全場也跟著大笑，隨後他又說「買台積電股票」、「希望自有現金發給股東」、「目前股價還沒那麼高，（公司）會繼續努力」。

台積電魏哲家一肩扛！ 力守「張忠謀誠信正直」價值觀

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行股東會，總裁魏哲家也順利當選董事長，會後魏哲家也首度和媒體交流座談，談到首日上任的心境轉變和任務，魏哲家笑說，心境一樣不變，每天還是做一樣的事情，至於董事長首要任務是處理政府關係，因為這是一個董事長該做的事，至於做總裁該做的事情，這部分會把工作分擔分給夥伴，他們都跟我共事很久，可以放心把工作分給他們。