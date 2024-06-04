打詐隊Gogolook驚見「網路資安事件」　走著瞧：已啟動防禦機制

▲Gogolook（走著瞧公司）說明公司網路資安事件。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）
記者楊絡懸／台北報導
以陌生來電辨識軟體「Whoscall」打出名號的Gogolook（走著瞧-創，6902），4日晚間公告「網路資安事件」，內容指出，資安團隊於監控發現網站部分服務，竟然有不明人士意圖嘗試未經授權的存取，目前已經全面啟動安防禦與攔阻機制。
Gogolook發布重大訊息公告表示，公司資安團隊於監控發現網站部分服務，其中服務項目是「部落格專欄」，有不明人士意圖嘗試未經授權的存取。
內容指出，公司已全面啟動資安防禦與攔阻機制，同時與第三方資安廠商積極展開調查，不過據結果顯示，未有網站會員個人資料及公司內部機密資訊遭存取情形。
對於是否有相關影響，Gogolook表示，目前評估對公司營運尚無重大影響，後續仍持續強化資安管控及防禦機制，確保資訊安全與服務體驗。
根據Gogolook公布2024年第一季財務成果，營收2.07億元，年增14%；歸屬母公司淨利1,200萬元，年成長503%，營收、獲利雙雙成長，每股淨利（EPS）0.36元。Gogolook表示，未來將跨入更多企業防詐應用領域，保護更多民眾與企業，同時也已積極拓展海外市場。
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