威剛「低價庫存」迎記憶體超級周期　外資估今年NAND價格飆40%

▲▼威剛科技創辦人暨董事長陳立白。（圖／記者湯興漢攝）

▲威剛科技創辦人暨董事長陳立白。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

全球 NAND Flash 市場正迎來結構性轉變，受惠 AI 推論需求呈爆炸性增長，以及傳統硬碟（HDD）供應短缺，企業級 SSD（eSSD）將成為強勁成長動能，預測 2026 年 NAND Flash 平均銷售單價（ASP）將出現 40% 的驚人漲幅，法人看好威剛（3260）手中握有的低價庫存效益將全面顯現。

根據外資最新報告，全球記憶體市場正在經歷由 AI 驅動的「超級週期」，首先是企業級 SSD（eSSD）需求成長率將從長期平均的 10%，增至未來三年的 30% 以上，因 AI 伺服器需要大量的 NAND Flash 進行數據存儲與推論 。

由於 AI 伺服器的存儲內容需求量是傳統通用伺服器的 3 倍以上，而由於傳統硬碟（HDD）供應短缺，再加上 QLC SSD 在效能與能耗上的優勢，資料中心正加速以 SSD 取代 HDD，進一步推升需求。

特定高需求元件的現貨價格，例如 512Gb TLC 晶圓，已在過去 7 個月內飆漲 5.5 倍，雖然合約價反應較慢，預計 2026 年全年的 NAND 混合平均售價（ASP）將大幅成長 40%，法人認為，威剛庫存管理靈活，持有的低價庫存將轉化為鉅額的庫存跌價回升利益與毛利擴張。

AI PC 換機潮啟動，除了伺服器端，客戶端 SSD（Client SSD）也迎來轉機，雖然消費性市場面臨成本壓力，但 AI PC 的出現將推動結構性的容量升級，為了在本地端運行 AI 模型，PC 需要更快的讀寫速度與更大的儲存空間，法人看好將支撐威剛在消費性 SSD 市場的出貨單價與獲利 。

由於記憶體大廠如三星、SK 海力士將資本支出優先集中在製程轉進，而非產能擴充，加上 AI 帶動的 eSSD 需求遠超預期，預計 NAND Flash 的供應短缺將持續，供不應求將延續至 2026 年底，法人看好威剛今年營收與獲利有望挑戰歷史新高。

關鍵字： 威剛

【快回來啦QAQ】阿金自己在家開始哭嚎 還走到監視器前表演

