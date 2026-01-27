Google TPU題材＋資金轉進　聯發科股價兩日飆19%創新高

▲聯發科。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

聯發科股價連兩日強勢上攻，從1525元低點一路拉升至1790元，累計漲幅約19%，不僅創下公司史上最大兩日漲幅，也同步改寫歷史新高。外媒分析指出，這波行情背後有兩股關鍵動能推動。

外媒《Cointelegraph》指出，市場高度關注聯發科與Google在張量處理單元（TPU）領域的合作進展。TPU被視為AI運算核心關鍵，聯發科近年逐步將布局重心由智慧型手機晶片，轉向客製化AI晶片（ASIC），正好踩中大型資金當前最偏好的投資主題。

另一方面，資金面因素同樣關鍵。隨著台積電股價持續創高，不少主動型基金持股比重已逼近上限，被迫尋找替代標的。由於台積電在MSCI新興市場及亞太（日本除外）指數中的權重接近12%，對單一持股上限為10%的基金而言，實際上已難再加碼，聯發科因此成為資金轉進的重要受惠者。

投行觀點也偏向正面。摩根士丹利指出，聯發科在Google TPU訂單帶動下，AI ASIC長線潛力仍未被充分反映，維持「優於大盤」評等。晨星分析師則認為，聯發科現行財測偏向保守，尚未完全納入後續Google訂單，實際表現有望優於市場原先預期。