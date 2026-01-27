春節換鈔2／9起跑！　全台455據點Google地圖一鍵查

▲新台幣現鈔。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

農曆春節將至，換新鈔包紅包成為許多民眾的年節習俗。為方便民眾兌換，央行今（27）日宣布，已請台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政等8家金融機構，選定全台共455家分行及郵局，作為今年（115年）指定兌鈔據點，自2月9日起至2月13日提到換鈔，民眾可透過Google地圖（https://reurl.cc/W8aYDO）或掃描QR Code一鍵查詢。

▲央行換新鈔據點查詢QR Code。（圖／記者陳瑩欣翻攝央行）

今年新鈔兌換時間為2月9日（週一）至2月13日（週五），共5個營業日。期間內，7家銀行共372家指定分行與中華郵政位於都會區的24家郵局，將設立「新鈔兌換專櫃」；其餘59家偏遠地區郵局則於一般營業櫃檯提供兌換服務。

▲央行發行局局長鄧延達。（圖／記者陳家豪攝）

為了提升便利性，央行也貼心製作「新鈔兌換地點一覽表」，並附上地圖連結，民眾可透過央行官網、臉書或行動APP快速查找附近據點。此外，亦結合Google地圖與QR Code（如上圖），可用手機輕鬆定位。相關地點資訊將於2月5日至2月12日刊登於主要報紙。

兌換期間，各指定兌鈔據點門口及營業廳將貼出公告，說明「本分行（郵局）提供兌換新鈔」及「壹佰元券每人限兌100張，其餘面額酌量供應」等規定。有兌換需求的民眾請提早規劃。

央行提醒，由於資金調度及庫存限制，各兌鈔地點每日新鈔數量有限，若遇缺額，建議民眾可前往鄰近地點辦理。相關問題亦可洽詢客服電話（02）2357-1945。