玩翻韓國必備JCB卡　優惠、景點、上網三大重點全攻略！

▲韓國好逛好吃又好玩，讓人去了還想再去。（圖／品牌提供）

財經中心／綜合報導

暑假旅遊旺季到來，各大旅展和航空公司的促銷優惠一波接一波，讓人心動不已。除了日本，韓國也是去幾次都不嫌多呀！無論是首爾或釜山，獨特的韓國文化風情與美食總讓人流連忘返。為了玩得盡興又不讓荷包君大失血，去韓國帶JCB卡成為必備之選，以下特別整理絕不能錯過的優惠活動與省錢小撇步，趕快收進旅遊小本本，才能買更多玩更多！

1. 赴韓旅遊必備信用卡 優惠輕鬆到手

韓國旅遊最方便的是，幾乎處處都可刷卡，因此去韓國旅遊帶上信用卡是非常明智的選擇！不僅避免攜帶大量現金的不便，還能享受各種優惠。至於出國要如何刷「對」卡，除了看持卡人專屬優惠、支援海外旅遊的服務項目，回饋%數也很重要，讓旅途消費更划算。

像是必去的樂天免稅店、現代百貨免稅店、王妃家、HBAF、愛寶樂園等人氣店家或景點，就必須帶上JCB卡享受CP值爆表的吃喝玩樂，2024/07/01～2024/08/31期間，在韓國境內實體店面刷JCB卡，累積消費滿700,000韓元，可享最高5%事後回饋；JCB卡的韓國優惠店家更是超過50間以上，到2024/12/31止，刷JCB卡還可享最高50%OFF優惠或精美好禮。JCB持卡人的專屬旅韓好康94狂，實實在在的折扣讓你買到手軟，玩到停不下來！

▲▼玩韓國可以悠閒、也可以刺激，滿足不同旅遊喜好。（上圖／記者彭懷玉攝、下圖／業者提供）

▲精彩夜生活，從白天玩到黑夜。（示意圖／取自Pixabay）

2.旅遊攻略推薦JCB官網安排景點不漏勾

準備好吃美食、拍美照了嗎？光是首爾和釜山兩大城市就有無數景點跟必逛好店等你探索，例如景福宮的韓服體驗、樂天世界塔Seoul Sky的高空美景、弘大及明洞逛街血拼，還有韓式烤肉、傳統小吃、網紅咖啡廳和流行零食等，不管想怎麼玩，通通都能滿足。當然，做好行前功課很重要，除了參考景點官網，JCB官網也是韓國之旅的最佳助手。

不管是想購買的美妝保養、土產伴手禮，感受道地韓式美容高級SPA，或是自由行安排韓劇景點及星光夜景等熱門觀光行程，JCB官網提供許多人氣特約商店資訊，包括大型免稅店、知名美食餐廳、藥妝店、樂園景點和潮流店鋪等，讓旅客能夠更深入韓國文化，JCB持卡人去韓國還能充分享受購物折扣優惠及各種娛樂體驗，輕鬆開啟精彩旅程，玩得更深入，體驗更豐富。

▲▼傳統韓服體驗、品嚐道地小吃美食，都是不能錯過的韓國旅遊行程。（圖／記者蔡玟君攝）

3. 出國上網用國際漫遊、eSIM更便利

出門在外，穩定的網路連接至關重要，無論是查詢地圖、聯繫家人、分享旅遊美照或即時翻譯，網路通，到哪都能通。雖然韓國到處都是WIFI熱點，但公共網路安全性有風險，還是用自己的最安心。

一般常見租借WIFI機，雖然方便，但需攜帶額外設備且電量有限；傳統換SIM卡則是繁瑣，且需小心保管原卡。月租型門號漫遊和eSIM成為現代旅遊的最佳小幫手，不需更換設備或實體卡，直接線上開通即用，現在JCB卡購買方案更享優惠，中華電信、台灣大哥大用戶申請JCB卡友專屬韓國漫遊一天只要99元起，活動期間中華電信、台灣大哥大優惠每月各限量500組；JetFi eSIM日韓方案：日租4日以上，現折400元，每日最低只要88元。活動期間每月限量500組，這麼多好康就是要確保你的韓國旅程隨時在線！

赴韓旅遊帶上優惠最多的JCB信用卡，讓你痛快玩翻韓國又省錢。記得出發前加入JCB的LINE好友，隨時確認旅遊資訊和最新的刷卡優惠活動，確保韓國之行滿載而歸。每月月底還有機會抽最高50點LINE POINTS，JCB陪伴你享受生活每一刻。

►玩翻韓國就是要刷JCB

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