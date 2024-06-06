中菲行股東會改選7席董事　5月營收寫近1年半新高

▲中菲行股東會。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

中菲行（5609）今（6）日召開股東會，會中通過財報並完成董事改選，其中，中航（2612）近期買進中菲行股票，持股比例達5.39％成為大股東之一，其董事長彭士孝也成為新任董事。此外，中菲行也同步公告5月營收逾21億元，寫下16個月以來新高。

董事長錢堯懷表示，現在世局變動很大，美中對抗、區域動盪，並沒有很快解決，加上各種政府間對抗都是挑戰，但有信心一定會成果，今年5月營收21億，是今年新高表現，後續還有7個月，同仁會努力達成任務。

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錢堯懷指出，公司也擬定6大營運策略，第一是要有競爭力，必須有全球實體通路；第二是要有國際物流操作服務虛擬平台，現在進入數位化時代；第三是財務管理制度，規避匯兌風險，保證公司資產。

第四是有一個靈活組織，執行長施振昇上任後與團隊接觸、腦力激盪，拿下許多國際標；第五是航空公司、船公司一直維持夥伴關係，幾十年下來，提供服務、建立必要資源；第六個是數位化時代，已經進入數位行銷，今年也進入數位轉型，有基本競爭力。

中菲行新任董事名單，分別為錢文莉、龍翰興業代表人施振昇、瑞晟投資代表人邱鈞榮、貿華投資代表人（中航董座）彭士孝、獨董3席為錢蔭範、何志明、竺家正。此次董事會改選後，公司創辦人、董事長錢堯懐退出名單，未來經營的重任傳承給新任董事長錢文莉及執行長施振昇擔綱。

中菲行5月營收為21.85億元，月增12.7％、年增23.6％，寫下16個月來新高；累計今年前5月合併營收為95.73億元，年增9.1％。5月電商商品、AI晶片和伺服器需求，持續帶動空運需求高漲 ，過去5月淡季並未出現；在紅海危機及對全球供應鏈連鎖反應推動下，海運需求持續強勁，中國電商、電動車及再生能源相關貨物海運出口量大幅增加，旺季從以往的6月提前，海運運價持續飆升。

此外，企業將生產從中國轉移到泰國和越南等國家的措施也促進了亞洲市場交易量的增長，全球消費者需求持續增加，預計今年Q3將出現更顯著的增長，空運市場也將出現更顯著的增長。