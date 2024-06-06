黃仁勳效應！AI科系畢業月薪破6萬　非理工也吃香

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

NVIDIA執行長黃仁勳來台再颳起AI旋風，本月2日他在台大演講中，點名43家台廠、17所大專院校為NVIDIA重要夥伴，因而引發熱議。根據104人力銀行薪資情報顯示，AI相關科系畢業，最常從事的職務有全端工程師、生產設備工程師等，起薪上看6萬元，工作聚焦做AI；非理工科系畢業，也能透過多媒體動畫師、AI訓練師、AI應用測試專員等職務，用AI跟上趨勢。

黃仁勳帶動的AI熱潮進入校園，演講中點名台大、陽明交大、中原、輔仁等17所大學，以捐助研究計畫、成立創新中心、建置AI設備等形式投入產學研合作。同時，各大專院校也陸續開設AI碩士學位學程、智慧機器人工程學系、智慧製造工程系，讓學生在學期間厚實AI實力。

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104人力銀行薪資情報以智慧機器人系為例，揭密AI相關科系畢業生最常從事全端工程師與生產設備工程師，核心技能聚焦「做」AI。從事全端工程師大學畢業起薪可達4.7萬元、研究所6萬元，要懂如何設計演算法、訓練模型、開發AI相關服務；從事生產設備工程師，大學畢業起薪可達4.4萬元、研究所5.7萬元，目標為將AI導入生產流程提升效率與產品品質。

104人力銀行觀察企業徵才資訊發現，非理工科系會「用AI」，結合本身優勢也能脫穎而出從事AI相關職務，如AI訓練師看中大傳、語文學科良好的溝通力，透過精確指令讓AI能執行公司任務；多媒體動畫師看中藝術學科的美感，期盼透過AI協作完成公司廣宣素材製作，薪資最高可達6萬元。