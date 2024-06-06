先探／誰是客製化資料中心大贏家？

政府機構及企業客製化ＡＩ資料中心將接棒成為ＡＩ軍備競賽全新戰場，能提供客製化解決方案的廠商將大啖商機，美有Vertiv、台灣有AMAX及台達電成贏家。

文／林麗雪

輝達創辦人黃仁勳於台大演講會中直指「ＡＩ工廠」將接棒掀起全新的產業革命，市場預料，全球ＡＩ軍備競賽將從四大雲端資料中心向下深化，由全球各行各業擴增資本支出接棒，企業客製化ＡＩ資料中心已然是個全新戰場，正醞釀另一波龐大商機。

解決方案廠商鳳毛麟角

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早在今年二月，市場即傳出輝達正在建立一個新的業務部門，將專注於為雲端運算公司和其他公司設計客製化晶片，並已積極接觸電信、汽車和電玩相關客戶。當時即有研究公司估計，資料中心客製化晶片市場今年將快速成長至一百億美元，明年將再翻倍。

緊接著在五月二十日美國戴爾科技全球大會上，黃仁勳直言，戴爾有助於將ＡＩ技術帶給更廣泛的客戶群體，並幫助企業政府組織創建它們自己的ＡＩ工廠，一直以來，戴爾為全球政府機構和各行業提供運算基礎設施的最大供應商之一，為了向下深化ＡＩ商機，輝達與戴爾形成合作夥伴關係，亦都在為企業客製化ＡＩ商機鋪路。

不管是政府機構或是企業，為提高營運效率而跟進發展ＡＩ軍備建置已是必然，誠如黃仁勳所說，「買得愈多、省得愈多」，然企業要建置ＡＩ場域，多重考量不在話下，包括政府機關或企業機密不能外洩、資本支出預算編列、ＡＩ場域該如何規劃…等等，這些都是高度客製化的ＡＩ建置需求，需要透過極度專業廠商進行方能成就，全球能提供客製電力管理及散熱解決方案的廠商鳳毛麟角，這些能站在趨勢浪頭上的公司將隨著客製化ＡＩ資料中心需求日殷而扶搖直上。

美國Vertiv（VRT.US）就是這樣鳳毛麟角的存在。該檔個股自去年五月的十五美元附近起漲，短短一年的時間上漲高達六．二六倍，今年以來更是上漲一○四％，股價上漲速度驚人。

Vertiv是一家電力管理與熱管理系統設計公司，主要針對資料中心提供電源管理、熱管理、機架系統等基礎設施解決方案，它同時也是輝達的合作夥伴。不同於國內散熱大廠目前營收主要來自ＰＣ及智慧手機市場，Vertiv有高達七五％的營運收入來自資料中心客戶的基礎設施，且Vertiv並非只是高效能冷卻系統解決方案商，還是整合式電源管理解決方案商，其主要服務的終端客戶包含數據中心、通訊網路及商業與工業等三大塊，其中數據中心業務在過去一年大幅成長，並帶動Vertiv上調財測目標，股價也一路奔馳，而這個關鍵更來自於其在去年底收購了專門為高速／ＡＩ運算提供液冷解決方案的領先供應商CoolTera，這個收購案強化了Vertiv在高速運算冷卻解決方案的能力，在數據中心的接案量也因而大增。

由於散熱解決方案與其他電源管理基礎設施環環相扣，只有像輝達這樣的大廠具有自訂規格能力，才能直接往上游尋找配合的供應商，但對許多需要客製化ＡＩ場域建置解方的公司來說，就必須高度仰賴像Vertiv這種具有完整基礎設施解決方案的公司，才能加速建置並跨入ＡＩ市場。

美有Vertiv、台有AMAX

企業客製化資料中心，複雜度不小，依照案場大小、場域配置、規劃成本的不同，設計規劃都不同，除了高度考驗系統整合商的規劃設計能力外，整合軟硬體配置又是另個門檻，而其中需要的液冷散熱佈建通道管線，如何考量場域的環境給予適當的設備及防漏建置，亦都是關鍵中的關鍵。

客製化訂單已源源不絕

Vertiv之外，去年十一月在台掛牌上市的AMAX-KY正是未來政府或企業客製化ＡＩ資料中心不可或缺的軟硬體解決方案公司之一，董事長倪小菁在掛牌前對外說明，AMAX既不是OEM/ODM廠，也不是零組件供應商，說是系統整合廠嗎？AMAX更是遠遠超過，系統整合對AMAX來說，只是生產的過程而已，更精確地來說，AMAX是一個能整合軟硬體工程能力進而解決客戶對運算要求的方案解決供應商，工程能力就是其核心競爭力，透過整合電子、電機、熱學、儲存等跨領域工程能力，依照客戶對運算、存儲、網路排列要求客製解決方案，並幫客戶針對解決方案去驗證、部署及裝置，整體解決方案非常深度的涉入ＡＩ的應用。（全文未完）

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