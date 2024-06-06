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華航營運5箭齊發　客貨運下半年需求持續暢旺

▲華航資深副總陳奕傑主持法說會。（圖／華航提供）

▲華航資深副總陳奕傑主持法說會。（圖／華航提供）

記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）今 （6） 日舉辦法說會，由資深副總陳奕傑主持，以「推進機隊更新、優化全球航網、提升減碳效能、精進服務品質、強化財務管理」5箭齊發，全力衝刺客貨運，看旺全年營運表現續揚可期。

華航今年Q1合併營收486.5億元，年增13.9%，合併營業淨利38.5億元，合併稅後淨利34.1億元，歸屬母公司淨利31億元，EPS為0.51元。Q1個體營收優於2023年各季表現，客運收入比重已達近7成，年增超過3成，更超越疫前達119%，各區表現亦較去年同期大幅成長。

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華航積極滿足疫後持續強勁的旅運需求，整體客運運能恢復疫情前8成，其中北美、歐洲等長程航線已恢復疫前規模，台北直飛西雅圖即將啓航，拓展北美航網達6個直飛點，加上陸續復飛增班規劃，提供旅客更加綿密的飛航選擇。

客運發展策略為「穩健發展、審慎布局」並能「與時俱進、持續創新」，發揮樞紐地理位置優勢，強化全球轉機客源，靈活調度機隊運能最大化，並持續導入顧客關係管理，打造全方位數位化貼心服務，優化華航網站及應用程式，實施多元會員串流等升級服務，以卓越管理與靈活經營策略，挹注客運營運表現。

貨運方面，華航Q1市佔率延續2023年表現，於進出口、轉口及直轉等皆居台灣巿場領先地位，其中轉口市佔率更超過5成，充分顯現華航在台灣市場扮演亞太轉運中心的重要角色。

展望下半年，全球電商維持成長趨勢，產業供應鏈庫存持續去化調整下，貨運需求優於上半年。貨運以「優化機型航網、強化收益管理」為策略，關注跨境電商與 AI 相關半導體市場脈動，彈性佈局航網規劃，同時爭取中長期客製化及專案包機商機，延攬高收益貨源，掌握貨運需求商機。

華航為滿足疫後高漲的旅運需求，持續引進新世代窄體客機A321neo，預計今年底機隊架數達15架、全機隊25架2026年交付完畢。同時，10架具節油高效能的777F貨機將於今年底全數交付完成，並加速汰除747-400F貨機，調整至8架營運，配合市場需求維持高運力，提升整體營運效益。此外，面臨供應鏈影響新機交付，華航規劃延租既有的737-800，穩健區域線航網，並增租長程客機，補充運能及強化布局。

關鍵字： 華航

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