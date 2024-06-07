ETF換股！0056增刪各5 檔剔除友達　0050一進一出增奇鋐

▲重量級ETF 0050和0056換股。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

證交所與富時國際合編的臺灣指數系列及臺灣高股息指數成分股定期審核結果今（7）日公布，元大台灣50（0050）及富邦台50（006208）二檔ETF成分股中增刪各一檔，納入奇鋐（3017）、刪除彰銀（2801），至於元大高股息（0056）成分股增刪各5檔，增台勝科 (3532)、裕融 (9941)等，刪除包括友達（2409）、台塑（1301）等，相關調整成分股預計21日盤後生效。

富時羅素公布臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數及臺灣高股息指數審核結果，其中臺灣高股息指數自指數審核生效日起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為6月24~28日。

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富時羅素依據2024年5月27日資料審核結果如下：

一、 臺灣50指數

(一) 成分股納入：奇鋐。

(二) 成分股刪除：彰銀。

(三) 候補名單：技嘉(2376)、創意(3443)、英業達(2356)、萬海(2615)、 陽明(2609)

二、 臺灣中型100指數

(一) 成分股納入：世紀鋼(9958)、彰銀(2801)、藥華藥(6446)、東陽(1319)。

(二) 成分股刪除：奇鋐(3017)、貿聯-KY(3665)、福懋(1434)、景碩(3189)。

(三) 候補名單：群益證(6005)、群電(6412)、長榮鋼(2211)、國產(2504)、國票金(2889)、愛山林(2540)、神 達 (3706)、櫻花建(2539)、漢唐(2404)、慧洋-KY(2637)。

三、 臺灣資訊科技指數

(一) 成分股納入：無。

(二) 成分股刪除：貿聯-KY(3665)、景碩(3189)、旭隼(6409)。

四、 臺灣發達指數

(一) 成分股納入：世紀鋼(9958)、藥華藥(6446)、東陽(1319)、旭隼(6409)。

(二) 成分股刪除：福懋(1434)。

五、 臺灣高股息指數

(一) 成分股納入：中租-KY (5871)、台勝科 (3532)、新唐 (4919)、東陽(1319)、裕融 (9941)。

(二) 成分股刪除：友達 (2409)、貿聯-KY(3665)、台塑 (1301)、興富發(2542)、南電 (8046)。

