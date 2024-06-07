緯穎總部進駐內湖！董座洪麗甯：打造AI科技廊道　創造3500個職缺

▲緯穎於台北市政府舉行典禮。由台北市長蔣萬安、緯穎科技董事長洪麗寗和緯創資通總經理林建勳簽署合約。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

代工大廠緯創（3231）旗下緯穎（6669）深耕雲端資料中心IT基礎設備的發展，緯穎董事長洪麗甯7日指出，因應AI浪潮，緯穎將積極投資，提供最強的IT技術、更先進的運算及冷卻技術，這次在台北內湖潭美的新總部大樓，預計將創造3,500個職缺，2030年達到8,000億元產值。

緯穎日前公告取得台北市內湖區潭美段地上權標案（基地二），7日於台北市政府舉行簽約典禮。資料顯示，台北市府地上權標案分別由緯穎科技和集團母公司緯創資通，拿下「基地二」與「基地一」的地上權。簽約典禮由台北市長蔣萬安、緯穎科技董事長洪麗寗和緯創資通總經理林建勳簽署合約。

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根據緯穎提供的資料，此次取得的地上權地段為台北市內湖區潭美段五小段35、35-1地號土地，涵蓋面積達8,160.01平方公尺（約2,468.4坪），總金額新台幣12.28億元，地上權存續期間為60年。

緯穎指出，公司計畫將該土地用於興建「緯穎總部大樓」，以滿足公司業務成長帶來的辦公與研發空間需求，期望為同仁提供更優質的辦公環境，也能藉由內科產業聚落，吸引更多優秀的人才加入。

▲緯穎董事長洪麗甯。（圖／記者楊絡懸攝）

緯穎長期致力於雲端資料中心IT基礎設備的發展，秉持「釋放數位能量，點燃永續創新」的願景，致力於為客戶提供最佳化整體使用成本及優化工作負載和能源利用的IT解決方案。緯穎與緯創更積極合作，投入AI領域，開發現先進運算與冷卻技術。

緯創集團表示，秉持利他理念，將永續發展理念融入產品設計，並希望在建築設計與日常運營中貫徹永續與友善環境的理念。

緯穎與緯創計畫利用此次招標土地，打造黃金級綠建築和黃金級智慧建築的企業大樓，未來將以緯創集團的力量，共同提供世界級AI技術，於內湖形成AI科技廊道，共同打造智能創新的台北，推動AI驅動智慧城市的發展。

洪麗寗說，緯穎致力於提供雲端資料中心最優化的IT技術，持續開發先進的運算與冷卻技術，此次有機會在內湖科學園區裡興建公司總部大樓，不僅能讓同仁有更好的辦公環境，也有助於優秀人才的招募，「我們將以友善環境的理念來興建這座大樓，並結合集團的力量，帶動在地的AI產業發展。」