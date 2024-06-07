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輝達一家親　明牌報你知

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文．洪寶山

嚴格來說，黃仁勳6月2日在台大體育館發表專題演說「開啟產業革命的全新時代」，內容談論的是一兩年後的未來，輝達將生成式AI的興起視為一場新的工業革命，一如去年就揭露了Blackwell架構將取代兩年前推出的Hopper架構，通過Blackwell的卓越計算能力，訓練一個具有兩兆參數和八兆tokens的GPT-4模型，所產生的功耗可以降低到1/350。

輝達計畫每年升級AI加速器

今年黃仁勳提出輝達計畫每年升級AI加速器，並宣布2025年推出Blackwell Ultra晶片，以及2026年推出一個名為Rubin的下一代平台。Rubin平台將具備全新的GPU、一款新的基於Arm架構的CPU，採用HBM4以及配備NVLink 6、CX9 SuperNIC和X1600融合InfiniBand/乙太網交換機等先進網路。

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回顧2022年到2026年，輝達其實就是在做一件事情，「加速一切」。黃仁勳表示：「隨著需要處理的資料量呈現指數級別的成長，CPU擴展速度放緩，基本上最終將停止擴展，只有通過輝達的加速計算方式才能降低成本。GPU和CPU是可以並行工作的，最高可實現達到一百倍的加速，同時僅將功耗提高三倍，每瓦性能比單獨使用CPU高出二十五倍。輝達的技術可以節省98%的成本，減少97%功耗，即買的越多，省的越多。」

AI下一波浪潮是實體機器人

黃仁勳認為AI的下一波浪潮是實體AI，而機器人是表現實體AI的方法之一，實體AI要求更強的模擬能力，機器人在虛擬世界完成訓練學習，然後走入工廠，而工廠的指揮系統將協調機器人製造機器人產品。在消費性電子部分，輝達的RTX AI PC，由RTX技術驅動，計畫通過超過兩百款RTX AI筆記型電腦和五百多款AI驅動的應用和遊戲，來徹底改變消費者的體驗。
黃仁勳在專題演講結束前播放《感謝台灣》影片，影片的最後以輝達在台灣供應鏈合作夥伴，七十三家台灣企業名稱圍繞在台灣地圖周邊作為結尾，網友稱：「史上最強的明牌」，黃仁勳一句「謝謝你，台灣！」6月3日加權指數以大漲四百餘點回應。

台灣供應鏈明牌大公開

根據媒體整理資訊，台灣供應鏈如下：研揚科技、立端科技、麗臺、圓剛、宸曜、德律、聰泰、曜越、新漢、益登、迎廣、廣運、醫揚、弘憶股、慧友、日月光、Footprint-AI、HomeeAI、宇見智能科技(MetAI)、同德(Palit)、偲捷科技(SPINGENCE)、宏碁、華擎科技、仁寶、Fortune AI、神達、凌華、華碩、訊凱國際、鴻海、敦新科技、樂達科技、微星、研華、中光電、鴻佰科技、律果科技、和碩、StarFab、台智雲、聯電、澄風科技(STREAMTECK) 、欣興、美超微、杰倫智能(PROFET AI)、滿拓科技(DeepMentor)、安提國際、艾訊、神瑞人工智慧(DeepRad.AI)、英研智能、城智科技(AIRA)、台達電、巨大集團、鑫蘊林科(Linker Vision)、超恩(VECOW)、雲達、廣達、達明機器人、緯創、緯穎、所羅門、光寶科、英業達、技嘉、勤誠、安宏生醫、亞太智能科技、集仕多、集雅科技、趨勢科技、台積電、矽品、聯發科、京元電等。

注意醫療AI、安控及邊緣運算

其中有十五家供應鏈股價漲停板，例如研揚科技、立端科技、麗臺、圓剛、宸曜、德律、聰泰、曜越、新漢、益登、迎廣、廣運、醫揚、弘憶股、慧友等。輝達的IGX平台專為邊緣計算而設計，可以在本地處理資料，而無需依賴雲端伺服器，這對醫療產業特別重要，因為涉及到病人的資料隱私安全。

醫揚在醫療AI領域深耕歐美醫療設備市場多年，是全球醫療級資訊檢測設備領先供應商，隨著輝達加入AI醫療產業，對於鏈結高階醫療設備與IoT的需求持續成長，醫揚可望在全球醫療AI應用市占率逐年穩健提升。

安控產業是賴清德總統的五大重點產業之一，加入AI研發與應用，希望能把握住智慧城市、智慧工廠、智慧大樓等趨勢帶動的商機，慧友未來看好行車安全影像監控服務，深耕交通相關垂直領域，陸續承接多項交通專案，期許成為具備工業電腦能力的安控公司。

曜越產品以電競為主，為高階電腦DIY、機殼、電源、散熱器、電競周邊和記憶體品牌廠，本屆Computex將展出電競相關新產品，期待電競及AI PC相關新產品可以帶動下半年營運成長。

工業電腦廠宸曜產品應用領域包含無人機、AMR/AGV及工業機器手臂領域，業務發展以各式無人載具為主，另外智慧城市領域，包含科技執法、公共安全、基礎建設、智慧醫療等，今年營運成長動能之一是邊緣AI運算應用專案增加。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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