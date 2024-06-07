國喬石化成功跨足碳三產業鏈　泉州國亨三大亮點標示全新里程碑

▲泉州國亨三大亮點，標示全新里程碑。

圖、文／國喬石化提供

112年度石化業普遍受到中國大陸新增產能過剩、俄烏戰爭、以巴衝突加劇地緣政治緊張、中美貿易爭端及高通膨、高利率等不利因素所造成的景氣衰退影響，國喬石化去年每股虧損1.59元，今日股東會通過不分派股利及董事、員工酬勞，以及通過去年財報並進行獨立董事補選等。國喬石化分析，目前石化產業的營運環境仍有壓力，但下游買氣已然浮現。產品方面，旗下產創中心正在開發高性能、高強度特種尼龍工程塑膠及與國際大廠共同開發生物基產品；業務方面，國喬石化正積極拓展越南、印尼、印度、孟加拉等東南亞新興市場；加上即將進入SM、ABS等石化產品的需求旺季，今年度整體營運有望回穩加溫。

為貫徹長期多元佈局策略，國喬石化主動開創低碳碳三產業鏈，優化成本、效率、品質及工藝。而代表國喬石化跨足低碳碳三產業鏈的泉州國亨更具備以下三大亮點：一、建廠時採用最佳可行控制技術（BACT），並引進最新世代的PDH及PP工藝製程，為目前全球最先進工業技術；二、所有製程透過中控室的分散式控制系統（DCS），使用電腦化自動控制，只需少數人力便可監控整個廠區；三、製程導入AI模擬系統，透過大數據蒐集優化製程操作。泉州國亨年產能可達66萬噸丙烯及45萬噸高值化聚丙烯(PP)，未來計劃投入聚丙烯高端複合材，跨足醫療、半導體晶片、電動車等全新領域，商轉後市場前景可期。

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泉州國亨第一期總投資額達新臺幣290億元，廠區位於泉州泉港石化園區，佔地800畝，是福建十四五製造業高品質發展專項規劃的重點項目，為福建近三年來最大臺資項目。總承包商為國內第一大國際級統包工程公司中鼎集團；在建廠時即備受關注，歷經新冠疫情及俄烏戰爭等困難及挑戰仍穩定推進，目前上游廠PDH已做最後開俥投料，PP廠也於今年四月底進料，首批PP產品順利產出，陸續送交客戶品質認證，已得到相當滿意的回饋及肯定。

泉州國亨的設立，也代表著國喬石化跨足以丙烯為核心的「碳三產業鏈」新里程碑。丙烯系列產品應用廣泛，製造過程也對環境更友善。不只泉州國亨往下延伸，園區也有不少重量級的下游廠商陸續試車投產，碳三產業鏈聚落已然形成。

面對石化產業鏈板塊位移，國喬石化除固守目前核心本業之競爭力，聚焦在SM、ABS、氫氣和尼龍66等主力基本盤，並主動開創低碳碳三產業鏈，泉州國亨更進一步挑戰達成滿負荷生產及商轉之目標。國喬石化持續積極投入高功能尼龍纖維及生物基尼龍與PP工程塑膠等高值化產品之多元開發，並積極尋找跨領域的產業發展，不只要搭上這波AI及半導體產業的列車，如半導體電子化學品及材料，國喬石化亦將持續追求永續發展及淨零碳排的目標，投入更多的資源及與國內外各大研究機構合作，尋求國外標竿產業共同合作開發生質原料、綠色低碳及再生回收的產品，促使國喬石化邁向下一個永續綠色的五十年。