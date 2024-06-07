築間5月營收月增1成　雙品牌插旗香港打造「築間一條街」

▲築間雙品牌插旗香港旺角，打造築間一條街。（圖／築間提供）

記者廖婕妤／台北報導

築間（7723）今（7）日公告5月營收，受惠旗下餐飲品牌展新店，以及母親節檔期優惠活動，5月合併營收為4.8億元，月增10.87％、年增2.03％；累計前5月合併營收為23.78億元，年增1.25%。此外，築間雙品牌插旗香港旺角，打造築間一條街，下半年更要前進日本，海內外版圖持續擴大。

築間表示，集團採取多品牌經營策略，近年積極調整餐飲品牌的市場布局，提高中價位餐飲品牌的市占率；看好酸菜魚近期在台灣餐飲市場成長迅速，2023年底開出首店「築間酸菜魚」深受消費者喜愛，展店速度比預期快速，合計5月以平均1周開1間的速度開立3家新門市，來客數踴躍，挹注5月合併營收成長。

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築間指出，旗下10個餐飲品牌泛及鍋物、日式燒肉、韓國烤肉、中式及吃到飽等類別，洞察台灣餐飲市場趨勢，察覺台灣人對於燒肉的喜愛帶來的商機，築間旗下原有燒肉Smile等5大日韓燒肉品牌，占整體營收約25％，5月底再推出日式燒肉品牌「築間燒肉本命」，正式插旗日式燒肉酒場市場。

另外，隨著大巨蛋的開放，以及球賽後帶來的人流與夜經濟商機，築間推出全新品牌「紫木槿韓餐酒館」進駐台北最大購物商場大巨蛋Garden City。

築間指出，在海外市場布局，「築間幸福鍋物」於6月7日進駐香港旺角，「燒肉Smile」亦將陸續進駐，打造香港旺角一條街；除了香港，集團也規劃下半年在日本大阪開出首家門店，並積極評估東南亞市場。