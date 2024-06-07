六角20周年集團版圖遍及63國　3年內再培植3個百店規模市場

▲六角集團歡慶20周年。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／新竹報導

六角國際（2732）今（7）日在新竹舉辦20周年慶晚宴，董事長王耀輝表示，六角邁入20週年，積極佈局全球餐飲版圖，2024年集團旗下已超過10個品牌，遍布全球6大洲、63個國家，貫徹以國際餐飲品牌平台為企業的願景，盼未來3年內可再培植2-3個百店規模的市場。

王耀輝表示，集團從疫情後強力反彈復甦，連年合併營收持續成長，站穩面對現今全球通貨膨脹、營運成本提升以及缺工議題的挑戰；同時，創新與靈活也是六角企業的DNA，過去兩年，日出茶太進行了全球品牌再造計畫，重新有了嶄新樣貌，瞄準年輕GEN Z消費族群；子公司王座國際帶入韓式橋村炸雞，在台興起一股炸雞潮，也正式在2023興櫃，樂觀邁進IPO的進程；春上布丁蛋糕成功打進高雄地區，成為全台據點最廣及最受歡迎的伴手禮品牌之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王耀輝指出，隨著全球珍奶產業的市場競爭激烈，第3次國際化發展潮流越趨加快。因此，六角繼2023年集團進行供應鏈重整，優化全球物料品質與物流效益，同時持續發展數位轉型與投資，引進智能茶機縮減人力訓練成本，穩定產品品質；增加數位會員經營投資，提高消費者品牌黏著度。

王耀輝也說，短期策略目標著重日出茶太Chatime品牌與產品升級，增加超過千萬的行銷投資提升全球能見度；中長期目標則提撥公司獲利的一部分，做為新市場發展的前期投資，寄望3年內可以再培植2-3個百店規模的市場，目前印尼已達500店，澳洲、菲律賓各有約200店、加拿大也已突破百店。

旗下子公司天恩粉圓同步提升創新研發能量，因應國際化市場需求，提供最佳解決方案。六角將以品牌驅動供應鏈腳步，瞄準歐美市場做為重點發展區域，打造手搖飲料國際市場大平台。