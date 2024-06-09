黃仁勳身價飆破3.4兆！晉升全球第13富人　超車戴爾電腦董座

▲輝達執行長黃仁勳於Computes 2024期間接受全球媒體問答。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

隨著AI大廠輝達（NVIDIA）公司市值飆破3兆美元，共同創辦人暨執行長黃仁勳身價也水漲船高飆破1061億美元（約新台幣3.42兆元），《彭博億萬富豪排行榜》指出，黃仁勳在全球富豪排行榜已升至13名，超車超越個人電腦先驅、戴爾電腦董事長Michael Dell，距離擠進前十強又更進一步。

《彭博社》報導，由於對用於驅動AI任務的NVIDIA晶片的需求仍然無法滿足，黃仁勳今年以來的財富已飆升超過620億美元（約新台幣２兆元）。

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外媒引用分析師觀察，隨著AI推動的「仁來瘋」（Jensanity）接管矽谷，現年 61 歲的黃正在引領新一輪科技億萬富翁浪潮。

受黃仁勳拉出的AI狂潮加持，超微（AMD，Advanced Micro Devices Inc.)執行長蘇姿丰（Lisa Su）以及美超微創辦人梁見後都成為受益者。

黃仁勳的財富來自他所持有的總部位於加州聖克拉拉的輝達公司持有3.5% 的股份，該公司是他於 1993 年與 Chris Malahowsky 和 ​​Curtis Priem 共同創立的。上周三，英偉達成為第一家市值達到 3 兆美元的電腦晶片公司，超過了蘋果的市值，並在上周五再次挑戰這一基準。

現年59歲的戴爾淨資產為1059 億美元，在科技超級富豪中一直是電腦硬體產業的異類，他們的財富往往來自於軟體公司。戴爾的大部分財富是透過他的同名公司銷售個人電腦和伺服器獲得的。

儘管如此，戴爾科技公司仍然是最近AI成功的受益者，因為企業需要伺服器和其他基礎設施來利用英偉達的先進晶片。投資者越來越多地將戴爾和超微視為英偉達在該業務領域選擇的合作夥伴。

外媒指出，NVIDIA佔據了一個由硬體和軟體解決方案組成的生態系統，從AMD 到英特爾（Intel）等競爭對手都在努力打破或複製這些生態系統，因為它在用於訓練AI的高端加速器市場上佔據主導地位。

而且它沒有表現出放慢腳步或讓競爭對手迎頭趕上的跡象。黃仁勳說，該公司計劃每年升級其所謂的AI加速器。