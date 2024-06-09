ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

黃仁勳身價飆破3.4兆！晉升全球第13富人　超車戴爾電腦董座

▲NVIDIA執行長黃仁勳全球媒體問答。（圖／記者林敬旻攝）

▲輝達執行長黃仁勳於Computes 2024期間接受全球媒體問答。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

隨著AI大廠輝達（NVIDIA）公司市值飆破3兆美元，共同創辦人暨執行長黃仁勳身價也水漲船高飆破1061億美元（約新台幣3.42兆元），《彭博億萬富豪排行榜》指出，黃仁勳在全球富豪排行榜已升至13名，超車超越個人電腦先驅、戴爾電腦董事長Michael Dell，距離擠進前十強又更進一步。

《彭博社》報導，由於對用於驅動AI任務的NVIDIA晶片的需求仍然無法滿足，黃仁勳今年以來的財富已飆升超過620億美元（約新台幣２兆元）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外媒引用分析師觀察，隨著AI推動的「仁來瘋」（Jensanity）接管矽谷，現年 61 歲的黃正在引領新一輪科技億萬富翁浪潮。

受黃仁勳拉出的AI狂潮加持，超微（AMD，Advanced Micro Devices Inc.)執行長蘇姿丰（Lisa Su）以及美超微創辦人梁見後都成為受益者。

黃仁勳的財富來自他所持有的總部位於加州聖克拉拉的輝達公司持有3.5% 的股份，該公司是他於 1993 年與 Chris Malahowsky 和 ​​Curtis Priem 共同創立的。上周三，英偉達成為第一家市值達到 3 兆美元的電腦晶片公司，超過了蘋果的市值，並在上周五再次挑戰這一基準。

現年59歲的戴爾淨資產為1059 億美元，在科技超級富豪中一直是電腦硬體產業的異類，他們的財富往往來自於軟體公司。戴爾的大部分財富是透過他的同名公司銷售個人電腦和伺服器獲得的。

儘管如此，戴爾科技公司仍然是最近AI成功的受益者，因為企業需要伺服器和其他基礎設施來利用英偉達的先進晶片。投資者越來越多地將戴爾和超微視為英偉達在該業務領域選擇的合作夥伴。

外媒指出，NVIDIA佔據了一個由硬體和軟體解決方案組成的生態系統，從AMD 到英特爾（Intel）等競爭對手都在努力打破或複製這些生態系統，因為它在用於訓練AI的高端加速器市場上佔據主導地位。

而且它沒有表現出放慢腳步或讓競爭對手迎頭趕上的跡象。黃仁勳說，該公司計劃每年升級其所謂的AI加速器。

關鍵字： 黃仁勳3兆男AI

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

貨櫃三雄除息接力起跑　萬海6／13打頭陣、陽明壓軸

貨櫃三雄除息接力起跑　萬海6／13打頭陣、陽明壓軸

紅海危機意外推升海運旺季提前到來，市場缺櫃、塞港，造成運價不斷飆升，貨櫃三雄下半年獲利看好，近期股也持續攀升，加上萬海（2615）將率先於6／13除息，緊接著長榮（2603）在6／27除息，陽明（2609）則接力7／9除息，法人看好三雄挾旺季提前、運價上漲優勢，加上近期股價寫波段高點，預計都可順利填息。

2024-06-08 11:17
來台14天狂讚台灣惹怒中國　黃仁勳：只想感謝夥伴

來台14天狂讚台灣惹怒中國　黃仁勳：只想感謝夥伴

NVIDIA執行長黃仁勳為了COMPUTEX旋風來台，5／26晚間抵台後在台掀起「追勳潮」，所到之處都充滿熱情粉絲要簽名合照，隨著COMPUTEX結束，黃仁勳也將在今（8）日搭機返美，一早仍親民的替在酒店外等候的民眾簽名合照，有記者詢問，他近期大力稱讚台灣的言論造成中國不滿，黃仁勳回應這都無關地緣政治，「只是感謝所有科技業夥伴的支持，以及對產業的貢獻。」

2024-06-08 12:37
647萬用戶注意！台新系統暫停服務　街口「街利存」也停機一整天

647萬用戶注意！台新系統暫停服務　街口「街利存」也停機一整天

台新銀行提醒，6月8日凌晨0時起一整天進行系統升級作業，相關金融服務如提款、轉帳等功能，都將暫停一天。據了解，除了台新用戶之外，和台新Richart合推「街利存帳戶」的街口支付也受到影響，所幸街口及早提醒相關公告，也釋出替代方案，降低「街利存停機」的消費爭議。

2024-06-07 23:00
囤房稅2.0下月上路　1招可享房屋稅優惠稅率

囤房稅2.0下月上路　1招可享房屋稅優惠稅率

「囤房稅2.0」即將於7月上路，明年5月正式開徵，自住房屋想要享有優惠稅率，記得本人、配偶或直系親屬需辦理戶籍登記。

2024-06-08 13:17
輝達擠下微軟成「500強最佳領導公司」　關鍵在黃仁勳

輝達擠下微軟成「500強最佳領導公司」　關鍵在黃仁勳

美國商業雜誌《財星》（Fortune）公布500強最佳領導公司（Fortune 500’s best-led company），輝達（NVIDIA）連續2年擊敗多年位居榜首的微軟（Microsoft）奪下第一，而最關鍵原因是執行長黃仁勳傑出領導力。

2024-06-08 14:30
「黃仁勳旋風」推升科技股熱度！台股強彈684點　下周蘋果WWDC接棒

「黃仁勳旋風」推升科技股熱度！台股強彈684點　下周蘋果WWDC接棒

歷經6月6日再創高點的激情之後，台股7日小幅下跌44.32點，跌幅0.2%，指數收在21,858.38點，無損於本週台股多頭趨勢，在晶圓龍頭大廠創高帶動下，加權指數全週強彈684.16點，周線漲幅達3.23%，日均量4,502.08億元。

2024-06-08 06:00
黃仁勳身價飆破3.4兆！晉升全球第13富人　超車戴爾電腦董座

黃仁勳身價飆破3.4兆！晉升全球第13富人　超車戴爾電腦董座

隨著AI大廠輝達（NVIDIA）公司市值飆破3兆美元，共同創辦人暨執行長黃仁勳身價也水漲船高飆破1061億美元（約新台幣3.42兆元），《彭博億萬富豪排行榜》指出，黃仁勳在全球富豪排行榜已升至13名，超車超越個人電腦先驅、戴爾電腦董事長Michael Dell，距離擠進前十強又更進一步。

2024-06-09 00:01
地中海榮耀號在基隆載5400名旅客出港　創該輪在亞洲載客紀錄

地中海榮耀號在基隆載5400名旅客出港　創該輪在亞洲載客紀錄

亞太地區最大郵輪地中海榮耀號(MSC Bellissima) 6/7至6/8靠泊基隆港在港跨夜，於今(8)晚7時搭載5400位旅客出港，創該輪在亞洲載客紀錄，超越先前在上海、東京、橫濱等港口營運實績。該輪最大載客量是5686人，今日載客率近95%。

2024-06-08 23:10
德翔新造船有做甲醇燃料預留　降低後續綠色燃料改裝成本

德翔新造船有做甲醇燃料預留　降低後續綠色燃料改裝成本

德翔海運本月6日向中國船舶集團旗下上海外高橋造船廠有限公司正式簽約訂造的2艘1.4萬箱(20呎櫃)貨櫃船，有做甲醇燃料預留(READY)，將可降低後續綠色燃料改裝成本。而就在一周前，新加坡X-PRESS公司與外高橋造船廠簽約訂造的4艘1,1萬箱貨櫃船，也是做了甲醇燃料預留。

2024-06-08 19:15
人類天賦的潛水能力　台灣自由潛水人口達9萬人

人類天賦的潛水能力　台灣自由潛水人口達9萬人

近年來台灣自由潛水活動快速成長，外媒報導已有9萬多人參與（Yu, 2023）；與水肺潛水需要攜帶呼吸裝備下水不同，自由潛水泛指所有主觀上會需要進行閉氣的水域活動，包含各種水下休閒與競技運動。基於風險的考量，學習這項運動都建議應該要考取專業證照。

2024-06-08 16:13

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳離台最後簽名　松機小編曝現場

黃仁勳身價飆破3.4兆！晉升全球第13富人　超車戴爾電腦董座

貨櫃三雄除息接力起跑　萬海6／13打頭陣、陽明壓軸

地中海榮耀號在基隆載5400名旅客出港　創該輪在亞洲載客紀錄

囤房稅2.0下月上路　1招可享房屋稅優惠稅率

景氣熱絡時存0050、006208很虧？網推1買法

黃仁勳家「好幾輛跑車」　輝達工程師曝回憶

他抱NVIDIA股票10年！投150萬變4億元「獲利280倍」

他5000萬押3檔ETF　年領息160萬

德翔新造船有做甲醇燃料預留　降低後續綠色燃料改裝成本

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366