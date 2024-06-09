特斯拉當年若選台灣　和大沈國榮：電動車不致於殺成一片紅海

▲特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

特斯拉創辦人馬斯克近期在電動車銷售上遇到挑戰，財信傳媒董事長謝金河引述他與和大董事長沈國榮聊天時，談及7年前若特斯拉沒去上海，電動車市值會怎麼發展？

沈國榮自爆他曾在8年前警告馬斯克中國市場經營風險，但在上海市政府提出土地誘因後，馬斯克沒有選擇台灣，如果馬斯克選擇台灣，也許電動車產業不會發展那麼快，但也不致於像今天殺成一片紅海。

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以下是謝金河臉書全文：

假如Tesla沒有去中國，今天會如何？

這個禮拜五下午，應新光銀行董事長，也是台中科技大學校友總會長賴進淵之邀，到台中參加論壇。台中磐石會眾多上巿公司董事長都到場參與。

晚上和大沈國榮資政一起來用餐，他坐在我旁邊，我問他一個很直接的問題：如果2017年Tesla沒有去上海，緊密和台灣的供應鏈合作，今天的局面會怎麼樣？

沈資政是和大的領航人，他在2016年上東森老謝看世界的節目，特別提到這一段，他說他曾經和馬斯克懇談，他告訴他，中國市場大，比台灣更具優勢，但是對岸不尊重智慧財產權，假如Tesla移植到中國，如果再加上零組件100%在中國採購的條件，很快地，電動車產業快速在中國複製，再加上國家補貼，Tesla最後一定會被中國電動車企吞噬！

沈國榮說，台灣的汽車零組件業者一直都會是Tesla最忠誠的供應商，不會反過來倒打Tesla一把！沈國榮說，他很仔細把這個利弊得失都跟馬斯克說，但2017年上海市政府給馬斯克86.48萬平米的土地，2018年5月，馬斯克親自到上海簽約，2019年元月，上海超級工廠正式動工，開啟了Tesla在中國的時代，台灣的供應鏈也逐漸殞落。

和大搭上Tesla列車，股價從7.71元漲到173.5元，後來Tesla琵琶別抱，和大股價且戰且走，今天只有五十幾元，台灣整個汽車零組件產業也都受到影響。

這些年，全中國都是電動車企，吉利的李書福今天說，中國電動車企不能一直內捲，產業如果只剩下殺價，哪有能力創新，更何談品質？現在這種殺戮根本沒有盡頭。最近媒體報導澳洲港口塞滿千輛Tesla新車，被形容是「特斯拉墳場」！

看起來特斯拉頹勢正逐漸顯現，也許有一天，馬斯克發現情況不妙，說不定半途跳車，專心去發展XAi，低軌道衞星，最近馬斯克透過特斯拉搶輝達晶片，後來發現不是給特斯拉使用，讓特斯拉股東跳腳。

沈國榮說，如果馬斯克選擇台灣，也許電動車產業不會發展那麼快，但也不致於像今天殺成一片紅海。談起8年前往事，沈資政有無限感慨！

