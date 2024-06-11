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抽中爽賺6.9萬元！散熱廠「力致」今開始申購　報酬率56%領大紅包

▲投資人可以參與申購，如果抽中的話，可以獲得大紅包。（圖／記者鄺郁庭攝）

財經中心／台北報導

散熱廠力致（3483）辦理上櫃增資，投資人可於11日開始申購，申購價123元。如果抽中的話，以6月7日收盤價192.5元計算，價差達6萬9,500元，報酬率56.5%，直接爽領大紅包。

資料顯示，力致承銷張數266張，申購價123元，如果以6月7日收盤價192.5元計算，價差達6萬9,500元，報酬率56.5%。申購時間為6月11日至6月13日，抽籤日期6月17日，撥券日期為6月25日。

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此外，目前還有鴻家軍「機器人概念股」正達（3149）辦理上市增資，觀光股富野（2736）也辦理上櫃增資。

正達承銷張數3,400張，申購價19.6元，如果以6月7日收盤價24.5元相比，抽中一張有機會賺4,900元，報酬率25%。值得注意的是，6月7日即開始申購，抽籤日期6月14日，撥券日期6月24日。

富野承銷張數850張，申購價20元，如果以6月7日收盤價27.05元計算，抽中一張將有機會獲利7,050元，報酬率35.25%。申購時間為6月11日至6月13日，抽籤日期6月17日，撥券日期為6月25日。

關鍵字： 散熱廠力致投資

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