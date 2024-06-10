輝達拆股首交易日微幅下挫　富比士：4關鍵2026重返1200美元

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

AI龍頭輝達（NVIDIA）拆股生效後首個交易日即將上路，不過盤前NVIDIA股價小幅走跌，但台北時間10日晚間9點37分，NVIDIA正式交易以120.38美元開出，最高小漲至120.98美元，隨後震盪翻黑，惟跌幅未達1%，不過《富比士》等外媒認為，輝達在4大利多下，即使「10拆1」股價打1折，2026年仍有機會重返1200美元的價位。

NVIDIA自2023 年 5 月的盈利報告引發生成式 AI 熱潮以來，該股已上漲 287%，《富比士》指出，NVIDIA股價在4大利多下，2026年仍有機會成長10倍，4大利多分別是：

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1、各國政府需求：

政府擔心在掌握生成人工智慧的競賽中落後。根據《華爾街日報》報道，他們購買的晶片增加了NVIDIA的收入。而輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳5月底至6月初在台灣參與Computex 2024時，也曾向外表示，各國政府基於安全需要，對AI需求也會增加；

2、NVIDIA出色的業績和前景

另有投銀主管指出，NVIDIA在5月底揭露2024年Q1財報，其中總營收為260億美元，年增262%，遠高於市場預期的245億美元；毛利率則為78.9%，獲利表現方面，每股淨利年增高達461%至6.12美元，毛利率、每股淨利雙雙超過市場預期。

3、NVIDIA在資本支出精準投入，資產成功向上發展

黃仁勳在2023年就已先披露，NVIDIA在2027年之前將花費1兆美元（逾新台幣32兆元）為人工智能數據中心的升級，其中大部分的費用，將由雲端供應商，包括亞馬遜、Google，以及微軟和Meta等4大科技巨頭支付。

4、黃仁勳領導輝達

《富比士》認為，若黃仁勳在沒有更有能力的繼任者的情況下離職，這也可能成為輝達最大的投資風險。