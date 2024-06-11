只要出手必賺逾5成　8年級生身價千萬

▲8年級生Kelvin花7年時間鑽研股市，百萬元進場，現已累積千萬元身價。



圖文／鏡週刊

即使已經拚出千萬元身價，8年級生Kelvin仍天天花至少3小時鑽研投資，他海量閱讀抓趨勢，挑選產業龍頭股，仔細拆解財報，評估合理價、敢押敢抱，花7年時間從百萬滾千萬元，Kelvin說：「價值投資絕對不會讓人失望。」

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30歲前資產千萬元！看到這樣的年紀、搭配這樣的數字，肯定很多人會跳出來說：靠爸族吧！不過，臉書「Kelvin價值投資」版主Kelvin，不但不是靠爸族，而且自己就是雙寶爸，得一肩擔起家庭經濟重任。

「我第一次看到他時也很意外，怎麼那麼年輕！」投資同好邏輯投資初見Kelvin時，也覺得難以相信；而更讓他佩服的是，Kelvin對台股、美股都鑽研很深。邏輯投資表示，Kelvin兼具年輕世代的求知欲與探索熱情，就像一塊海綿，即使本身已經是投資高手，仍不斷汲取知識，且樂於分享及迎接挑戰。

▲2021年下半年Kelvin開始買入輝達，目前獲利300％。圖為輝達創辦人黃仁勳。

談到近年的操作，Kelvin透露，他從2021年下半年就開始買入美股輝達，最低曾買在每股120美元；即使2022年市場大幅回檔，他也沒有因恐懼而賣出，反而是不斷加碼，持有至今已大賺300％。另外，他也曾買入中租-KY、義隆、百合、邦特、鐿鈦、立端等，每檔幾乎都是獲利超過50％出場。





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