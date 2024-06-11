黃仁勳等巨頭齊聚台灣 韓媒：韓廠AI戰「被跳過」失領先地位

在全球各大科技巨頭相繼來台之後，韓媒也示警，擔心韓國在全球人工智慧半導體之戰中被邊緣化。專家認為，美國大型科技公司與台灣台積電之間的牢固合作關係，讓韓國企業的進入空間所剩無幾。

緯穎除息42元！開盤填息8成又下洗 最低跌至2535元陷貼息

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）11日除息交易，現金股利42元，參考價為2,588元，現金股利殖利率1.6%。早盤以2,625元開出，填息達8成，但隨著賣壓湧現，一度呈現貼息、最低跌至2,535元，看來此次填息需耐心等待。

台股新高 反指標女神「一排綠」截圖曝！網笑翻：是狙擊名單

台股今（11）日有台積電（2330）帶頭衝，10點05分大漲145.33點，衝達22003.71點新高。不過，股市反指標女神「巴逆逆」上午9點左右貼出一張截圖，附上掉眼淚的emoji，「加權小漲70，我怎麼覺得像跌300？」看到一排綠油油後，網友也為她哭笑不得，「女神大盤反向ETF」、「鋁繩之力發威啦！」

00940飆新高！一度逼近10元發行價 自救會喊「進入解散射程」

受惠台股創新高，元大台灣價值高息（00940）也同步向上走揚，今（11）日開盤1小時最高報價9.97元，持續挑戰10元發行價。

台股創新高！大漲145點 衝破22003

台股今（11）日在台積電（2330）帶頭衝下，10點05分大漲145.33點，衝達22003.71點新高。

蘋果WWDC後下挫1.9%！ 股價創11年來發表會後跌幅最大

蘋果WWDC發表會落幕，雖然分享新AI（人工智慧）技術導入iPhone，但《華爾街日報》指出蘋果美國時間周一股價收跌1.9%，創歷年發表會後11年來最糟糕的表現。擁「地表最強蘋果分析師」封號的郭明錤則認為，雖可正向看待Apple對AI的投資有助於硬體換機潮與服務業務，但短期內可能不容易看到AI對營收與利潤有顯著幫助。

台積電漲16元至895 指數漲逾130點收復21900

美股周一（10日）主要指數全面收漲，台股今（11）日以上漲12604點、21984.42點開出，漲勢擴大，指數大漲逾130點，收復21900點，台積電（2330）上漲16元至895元。

美債價格連4漲 億元教授：很大機會要降息了

美國10年期公債殖利率上週連4降，最低來到4.335％，創近2個月來新低，美債價格則連續4個交易日攀升，債蛙抱團嗨翻，「我的美債轉正了，再拿閒錢補進。」事實上，今年以來大量國際資金流入固定收益型產品，尤以美債最吸金，而台灣市場則以美債20年期ETF存債感最強，人氣爆棚。

只要出手必賺逾5成 8年級生身價千萬

即使已經拚出千萬元身價，8年級生Kelvin仍天天花至少3小時鑽研投資，他海量閱讀抓趨勢，挑選產業龍頭股，仔細拆解財報，評估合理價、敢押敢抱，花7年時間從百萬滾千萬元，Kelvin說：「價值投資絕對不會讓人失望。」

抽中爽賺6.9萬元！散熱廠「力致」今開始申購 報酬率56%領大紅包

散熱廠力致（3483）辦理上櫃增資，投資人可於11日開始申購，申購價123元。如果抽中的話，以6月7日收盤價192.5元計算，價差達6萬9,500元，報酬率56.5%，直接爽領大紅包。