蘇媽才來台推新品　大摩秒降評AMD認「AI還有難關」

▲AMD執行長蘇姿丰。（圖／攝影中心）

記者高兆麟／綜合報導

AMD執行長蘇姿丰才剛結束訪台行，根據外媒報導，摩根士丹利分析師Joseph Moore就調整了對AMD的評級，從增持改為中立，目標價176美元。

摩爾警告稱，人工智慧 (AI) 可能不會像一些人預期的那樣成為該公司的重要成長動力。

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摩爾對AMD的立場呼應了對其相對於其他定價似乎更具吸引力的人工智慧股票的估值的擔憂。他承認，AMD 強大的產品線預計將在 2024 年之前提高其在客戶端和伺服器領域的市占。

儘管人們對人工智慧對 AMD 成長的貢獻抱有很高的期望，但摩爾建議謹慎行事。他指出，雖然摩根士丹利認同 AMD 承諾在 2024 年實現 40 億美元的人工智慧相關收入，但市場預期數字超過 60 億美元可能過於樂觀。儘管AMD警告稱，圍繞新解決方案開發生態系統需要時間，並且已經制定了積極的成長計劃，但這種預測似乎仍然存在。

AMD 在 Computex 上宣布推出新的 AI 晶片後不久，AMD 就調整了其股票前景，旨在加劇與其規模更大的競爭對手NVIDIA的競爭。

AMD 在人工智慧領域面臨的主要挑戰之一是競爭，尤其是來自NVIDIA等廠商的競爭，後者目前在人工智慧晶片市場佔據主導地位。此外，圍繞新的人工智慧解決方案創建生態系統需要時間、精力和投資，並且迫切需要獲得開發人員和客戶的信心。