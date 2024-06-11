10年前買輝達！31萬→8400萬獲利280倍　他曬1圖爽喊：謝謝NVIDIA

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起旋風，還宣布要加碼投資台灣。

文／黃明惠／今周刊

輝達(Nvidia)股票隨著黃仁勳來台創下新高，市值飆破3兆美元，執行長黃仁勳身價也來到1061億美元（約新台幣3.42兆元）；依據《彭博億萬富豪排行榜》，黃仁勳在全球富豪排行榜已升至13名，超車戴爾電腦董事長麥克戴爾(Michael Dell)，距離擠進前十強又往前一步。

《金融時報》報導，黃仁勳成為家喻戶曉的人物，就連支付公司Stripe執行長科里森(Patrick Collison)都說他是善良、熱情、雄心和決心堅定的完美組合，更稱是「拿破崙轉世，擁有一顆寬容的心和對半導體晶片的熱情」。

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曾任職輝達的安謀Arm執行長哈斯(Rene Haas)則說：「輝達之所以能生存下來，部分歸功於組織架構」。

隨著AI發展，輝達已成為不少投資人的「財富密碼」，你是否好奇10年前就已經入股的股民，到底已經賺到多少錢？

據彭博億萬富豪排行榜指出，黃仁勳目前的身價在全球排行榜中，以身價1061億美元（約新台幣3.44兆）名列第13名，超越世界最大電腦製造商之一「戴爾」公司的創始人及董事會主席麥可‧戴爾。

輝達市值在6/5美股收盤衝破3兆美元大關，達到3.019兆美元，一舉超越蘋果的2.99兆美元，成為全球市值第二大的上市公司，僅次於微軟的3.15兆美元。

《彭博社》報導，全球對於驅動AI任務的NVIDIA晶片的龐大需求仍無法滿足，這使得黃仁勳的身價持續看漲。

▲翻攝彭博億萬富豪排行榜

輝達成立於1993年，由黃仁勳與他的兩位創業夥伴Chris Malachowsky和Curtis Priem共同創辦，而黃仁勳的主要財富來源，來自於他在美國加州聖塔克拉拉的輝達總部，所持有的3.5％股份。

粗估2024年至今，黃仁勳的財富至少暴增620億美元（約新台幣2兆元），來到1061億美元，已經超過現年59歲的Michael Dell的1059億美元。

輝達曾經瀕死 前同事揭成功最大關鍵

黃仁勳在1993年友人創立輝達，當時是一家以設計和銷售圖形處理器（GPU）為主的無廠半導體公司，直到1997年終於推出RIVA 128顯示卡，拯救公司免於破產。

1999年輝達掛牌上市，沒想到遇到網路泡沫化前夕，後續又遇上金融海嘯爆發，所幸最終都都成功挺過。

《金融時報》報導，2010年曾經任職於輝達的安謀（Arm）執行長哈斯表示：「黃仁勳把輝達打造成一家把專案擺在第一，而非拘泥典型管理階級制度的公司，讓他隨時都能從基層員工的手中，快速得到他想要的答案並且直接著手目標執行任務，這是非常獨特的文化，也是輝達真正擅長的事情之一。」

支付公司Stripe執行長科里森(Patrick Collison)更讚譽黃仁勳是善良、熱情、雄心和決心堅定的完美組合，稱是「拿破崙轉世，擁有一顆寬容的心和對半導體晶片的熱情」。

輝達股票抱10年 如今獲利280倍

就在黃仁勳發表完COMPUTEX主題演講後，輝達股價大漲，市值1天內增加1300億美元(約新台幣4.2兆)，而英特爾同一天收盤市值約1289億美元，也因此輝達被外界形容「一夜漲了一個英特爾」；輝達目前更已經超越蘋果成為全球市值第二大的上市公司，僅次於微軟3.15兆美元。

在10年前就入股輝達的股民，到底已經賺到多少錢？

一名日本網友在社群平台X貼出持股損益明細，顯示他在10年前輝達股價還在5.54美元時， 花了約將近150萬日圓（約新台幣31萬元）買進2156股，過了10年，輝達股價飆破1200美元，加上日圓貶值，當初買的股票，換算匯率後來到4.1億日圓（約新台幣8480萬元）。

對此他開心直呼，「我只能說謝謝NVIDIA，謝謝NVIDIA」，整整抱了輝達10年股票，價值翻了280倍左右，更讓大批投資人朝聖：「能抱10年我真的佩服」、「眼光好又敢抱著10年，真的是應得的！」

▲日本股民緊抱輝達股票10年，現在總價已變4億946萬7744日圓。（圖／翻攝自X）

本日、保有10年目のNVIDIAが 円換算で150万円→3億円(200倍)となりました。

先日のGTCの基調講演の内容も素晴らしく、NVIDIAを追い続けたい気持ちがさらに強くなりました。感謝です。 $NVDA https://t.co/FkwrvWvrqW pic.twitter.com/MaqWSTAFDz — FabyΔ (@FABYMETAL4) March 22, 2024

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