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3檔ETF「息利雙收」一周就填息　00915、00918、00919報酬破10%

▲高股息ETF除息來臨，竟然有3檔花不到一周時間即完成填息。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

不只上市櫃公司進入除權息旺季，高股息ETF除息也是一波波，統計配息紀錄已滿一年的12檔高股息ETF，近一年實際配發現金股利殖利率達雙位數以上的有4檔，其中，3檔花不到一周時間即完成填息，包括凱基優選高股息30（00915）、群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）。

00915今年以來股價含息報酬高達24.94%，在高股息ETF中績效領先，不僅是6月11日盤面上少數收紅高股息ETF中漲幅最高者，也是今年來報酬唯一打敗台股大盤的高股息ETF，顯然00915不只配息有能力，股價動能也具備追求股息價差兩頭賺的戰鬥力。

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法人表示，今年以來受惠AI供應鏈效益與半導體優勢的台股，在資金推波助瀾下走出21.53%的顯著漲幅，在全球市場當中表現相當亮眼；高股息ETF近年因切合投資人現金流規劃需求而深受青睞，其中具備「上有攻、下有守」特性的族群，仍繳出打敗大盤的傲人成績。

▲12檔「高股息ETF」報酬狀況。（圖／記者楊絡懸製表）

▲12檔「高股息ETF」報酬狀況。（圖／記者楊絡懸製表）

00915基金經理人施政廷表示，從本益比與本淨比來看，台股目前來到高點附近，但美國ISM庫存循環走勢向上，台股企業獲利與國ISM庫存循環呈現正相關，台股企業獲利至少可望逐步走揚至今年底。

施政廷指出，AI趨勢也形成台股另一個有力支撐，AI PC終端製造幾乎被台廠壟斷，當AI逐漸實現到終端，台灣在整合上中下游的AI科技島地位益發確立。

對於AI趨勢加上景氣循環上揚，施政廷預期，今年台股EPS年增率可達25.91%，在實質基本面行情推升下，台股可望迎來一波評價上修好光景，有意參與的投資人不妨把握接下來市場震盪整理機會，利用追求股息價差兼顧的高股息ETF，伺機逢回布局卡位這波台股行情。

關鍵字： 高股息ETF配息台股AI

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