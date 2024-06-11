新股抽籤來了！「裕慶-KY」承銷價138元　6／17前可申購

▲裕慶金屬。（圖／翻攝自Google Maps）

財經中心／台北報導

裕慶-KY（6957）11日完成競價拍賣方式辦理承銷，接下來將在6月13日至17日辦理公開申購，19日抽籤，25日撥券，申購價138元，有興趣的投資人可在17日前申購。

根據證交所資訊，裕慶-KY初次上市普通股承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，競價拍賣股數4,422張，公開申購股數為1,105張。

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此次參與投標的投標單筆數計1,128筆，合格標單共1,073筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於6月11日上午10時於證交所經由公開方式完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功。

資料顯示，裕慶-KY最低得標價格168.28元、最高得標價格224.4元，得標加權平均價格184.69元。

證交所指出，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，「裕慶金屬股份有限公司」競價拍賣最低承銷價格為120元，辦理公開申購價格為138元，6月13日至6月17日為公開申購期間；6月19日為公開抽籤日。

裕慶主力商品為商用展示架、智慧電動床機構件，2023年營收38.64億元，毛利率46.6%；稅後淨利8.79億元，每股稅後淨利（EPS）18.11元，配發現金股利每股13元。