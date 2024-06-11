金管會打房起手式！　不動產放款列金檢重點

▲看屋示意照 。（圖／記者張雅雲攝）

記者陳瑩欣／台北報導

央行第6波打房最快本周四理監事會後宣布，不過金管會今（11）日表示，目前不動產放款占國銀整體放款比率逾35%，不動產授信一直是金管會監理重點之一，檢查局也已將金融機構辦理不動產授信的風險控管及法令遵循情形，列為今年的金融檢查重點。

央行總裁楊金龍上周在立法院示警，指國內房市有3大現象要注意，包括房價居高不下、如果以銀行法72-2條來看，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的30%，以及銀行不動產貸款占總放款比率偏高等。

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金管會銀行局今日也表示，在2020年健全房地產市場方案就提出防止房市資金氾濫的目標，對於銀行辦理不動產授信業務控管持續採行包括要求銀行要落實KYC（認識你的客戶）及授信5P原則，包括貸款人的信用狀況、借款資金用途、還款來源、擔保品對債權保障、申貸戶財力評估等。

目前金融機構不動產放款達新台幣14兆多，總放款金額近40兆，不動產放款占比已超過逾35%，金管會將以此列為金檢重點。

金管會官員表示，不管是透過一般業務檢查或者是專案檢查，金管會都會了解金融機構辦理情形，也包括央行選擇性信用管制措施相關的落實及遵循。