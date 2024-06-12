華航、星宇5月營收同期最旺　台灣虎航前5月營收再創高

▲華航。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

繼長榮航（2618）上周五率先公布5月營收後，另外3家航空業者也接續公告5月營收，4家業者5月營收都創同期新高，華航（2610）客貨需求依然強勁，看好Q3旺季推升客運熱度攀升；星宇航空（2646）持續完善台越兩地布局；台灣虎航（6757）前5月營收創歷史新高。

華航5月合併營收為161.03億元，年增11.28％，其中，客運收入為97.75億元，年增8.96％；貨運收入為50.45億元，月增7.27%、年增12.81%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

華航表示，市場需求持續強勁，5月北美航線載客表現穩定，受旅客喜愛的東南亞峇里島、峴港、河內等航線也推動客收成長，反映旅運需求持續強勁；今年整體客運班次年增25%，隨著Q3旺季到來，華航暑期全航線訂位率已達8成，加上7／14起直飛西雅圖，在密集班次及線上旅展等銷售推波助瀾下，看好客運熱度將持續增加。

華航指出，5月貨運雖受各地勞動節及日本黃金週等假期影響，但電商及半導體機台空運供貨仍持續增加，艙位需求強勁，高價臨時貨源亦多有挹注；下半年的貨運市場持樂觀態度，將優先布局高價與高時效性貨源，加強爭攬臨時包艙及包機商機，加強拉抬運價力道以擴大營收及獲利。

星宇航空5月營收為25.99億元，年增52％，創同期新高，其中客運營收為22.17億元，年增53%，雖然時值航空淡季，但在穩健調整航班之下，日本、泰國及越南等航點的載客表現依然優於預期；貨運營收為2.44億元，月增19%、年增88%，主要得益於全球電商需求持續熱絡，不僅貨量增加，運價也維持在高檔水平。

星宇航空5月甫開賣香港及印尼雅加達2航點，更將於7／1啟航越南第4個定期航點富國島，屆時搭配峴港、胡志明市、河內3個已開航點，將更加完善台越兩地航網布局；另克拉克航線自7／15起增為每日1班；隨著8月西雅圖開航，每週提供17班直飛北美飛航服務，穩健培養中轉客量。

台灣虎航5月營收為12.2億元，年增38.31％，創同期新高。去年同期因受限各國外機場人力及設備不足，班次量較少，惟隨營運逐漸恢復，5月航班數較同期增加43%；累計前5月營收67.94億元，年增55％，創歷史新高。

展望今年旅遊運輸需求續強，台灣虎航持續優化航網，拓展直飛日韓二、三線航點並持續增班，包括桃園-釜山／濟州島增加為每日1班，桃園／高雄-大阪關西增加為每週21班；另拓展東南亞飛航版圖，開航桃園-富國島航線，並看好中南部旅遊市場，7月將開航台中-東京成田、台中-名古屋及台中-釜山3條新航線航線布局，滿足中臺灣地區的旅客及暑假旅遊需求。