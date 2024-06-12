社區保全42K「每天滑手機、玩Switch」　他曝1原因不怕被Fire

▲原PO找到一份爽缺。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

找到一份輕鬆、少負擔又高薪的工作，是不少人所嚮往的事情，一名擔任保全的網友分享，工作就像是在享受休閒時光，可以打電動、看動漫，追劇，每月爽領42K，屌打很多職業，即便住戶抱怨也不在意，因為比他爛的保全很多，住戶不敢換掉，貼文掀起網友討論。

有網友在Dcard發文，「在台灣做社區保全是真的爽」，在北部某社區擔任保全，每天上班都過得很爽，可以打電動、看動漫，追劇，「我目前上班都在玩筆電跟Switch，之前有帶過PS5，只是沒啥好玩的遊戲」。

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如果遇到住戶抱怨，他都直接回「爛命一條，不然想怎樣」，原PO表示，比他爛的保全很多，住戶不敢換掉他，即使被Fire也無所謂，「還有一堆新建案等著蓋，保全超缺的」。原PO也透露，現在的工作月薪42K，大月休7天，小月休6天，直呼「屌打其他服務業」。

貼文曝光，網友羨煞，「我也想轉保全了，這種天氣跑熊貓真的會死人」、「好想做喔！哥你哪區的」、「我家社區夜班保全都帶筆電在玩遊戲，時間到就下班毫無壓力，看得我都有點羨慕」。

▲有網友指出，保全也是有很累的缺，全靠運氣。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



還有同行透露，「保全真的超爽的，已經做自家保全快3年了，做保全每天的工作就是早上9點準時股票盯盤，然後登記包裹小忙一下，然後處理其他雜事，之後就可以開始玩手機、看劇，之後下午巡邏一下，7點就準備下班囉」、「我朋友也是當得很爽，去找他還煮牛肉火鍋給我們吃，一個月45000元」、「之前考研做過一段時間豪宅保全，真的涼，我都邊上班邊看書，那個社區還提供免費飲料，而且各節慶住戶給紅包也很大方，我算了一下光過年各住戶給的紅包加總都快4萬了」

不過也有人指出，「我這很爛，每次有車進出都要打招呼，然後還要收郵件或人家上網買的包裹，然後有時候熊貓或Uber來還要通知，宅急便來還要住戶錢放你這幫他收包裹，然後還要打掃環境，而且是12小時輪休的，根本沒時間玩遊戲」、「有些忙得要死，收不完的包裹跟信件，還有一直寄錢寄東西，有時候忙到尿尿時間都沒有，櫃檯一直來人，還有靠北隔壁鄰居太吵、有煙味，叫我們處理」。