蘋果市值一夜暴漲「1.6個英特爾」　超車輝達重回世界第二

▲蘋果WWDC 2024大會蘋果AI登場Apple Intelligence。（圖／蘋果直播）

記者高兆麟／綜合報導

在人工智慧軍備競賽中，蘋果已經落後於競爭對手，但隨著蘋果在全球開發者大會 (WWDC) 上公佈其在AI競賽中追趕的計劃，蘋果已經開始在其產品中宣布一系列人工智慧實施，包括為Siri提供期待已久的升級，以及在文字編寫和照片編輯中添加人工智慧功能，這也讓蘋果股價大漲，市值也超車輝達，重回全球第二大。

蘋果11日創高，突破去年12月中旬以來的歷史高點，以207.15美元、大漲7.26%作收，刷新歷史紀錄，單日市值增2150億美元，以Intel市值1316.26億美元估，相當於1日漲了1.6個Intel。

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根據外媒報導，蘋果宣布與OpenAI合作，透過這筆交易，ChatGPT 將被引入蘋果 iPhone 並與 Siri 整合。更重要的是，它可能有助於縮小與蘋果同行的差距。

分析師表示，蘋果與 OpenAI 的新關係可能會在很大程度上彌補失地。現在，蘋果需要一切能得到的幫助。

到目前為止，微軟、谷歌和亞馬遜在 2024 年的股價上一直圍繞著蘋果。今年迄今為止，微軟股價上漲了 15%，Alphabet 上漲了 25%，亞馬遜上漲了 24%。相比之下，蘋果股價僅上漲約 5%。

摩根士丹利分析師表示，儘管 WWDC 先前並未對股價產生重大影響，但今年情況應該會有所不同。

摩根士丹利股票分析師埃里克·伍德林（Erik Woodring）寫道：「雖然投資者的期望很高，但我們認為蘋果可能會帶來積極的驚喜，幫助釋放被壓抑的需求，加速iPhone更換週期，並維持近期的股票表現。」

摩根士丹利表示，另一個大好處可能是蘋果限制人工智慧功能向後相容性，這意味著新的人工智慧軟體只能與新的iPhone 配合使用，促使用戶必須購買最新版本才能升級。