KKBOX母公司6／19掛牌破局　控統一證「失職失能」

▲科科科技董事長暨執行長王献堂 。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

KKBOX母公司科科科技(6950)原定6月19日上市，但今日舉行記者會表示，遭到主辦券商統一證券刁難，致使本公司在無法順利推動上市流程而必須終止。

科科科技表示，在此次上市籌資期間順利依照規定合法完成18,500張股票的資金募集，公開抽籤申購倍數更是達到超過34倍的成績，但因遭到主辦券商統一證券刁難，致使本公司在無法順利推動上市流程而必須終止，本公司對此未能預期之結果深感遺憾，亦與本公司之支持者同樣感到難以接受。

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科科科技表示，本公司選擇統一證券作為主辦券商，在上市過程依循主辦券商的建議，一步一步地往上市方向前進，主辦券商不斷地告知上市沒有問題，投資者意願很高，在三月份的上市競拍前，也仍告知公司競拍將順利完成，然主辦券商實未能盡責完成競拍相關承銷作業，造成本公司競拍流標，已對公司造成重大影響。於依法無法更換主辦券商的狀況下，本公司主張透過國外上市時採用的詢圈與公開申購（抽籤）方式，持續往上市的方向前進，自四月份開始更積極地跟更多投資者接觸，舉辦超過 30 場的投資者說明會，而主辦券商在這個過程中幾乎沒有給予任何協助，公司很快發覺主辦券商消極態度，於是更積極的加大對公開申購的宣傳，藉此提高聲量。

科科科技表示，直到昨天，公司多場投資說明會後掌握的投資人圈購意願與公開申購的數量，已經達到上市標準，然而主辦券商於今日仍以張數不足為理由，不願送件至券商公會及證交所，以致無法完成上市的最後一步。公司多次溝通仍然得不到善意回應，讓本公司本次上市，胎死腹中。

科科科技表示，統一身為主辦券商，未依法依約負起承銷義務，導致公司未能順利上市，對本公司商譽造成莫大的傷害，為保障同仁、股東、用戶與客戶，本公司將採取必要的行動來捍衛本公司的權益。

科科科技表示，在此次上市籌資期間順利依照規定合法完成18,500張股票的資金募集，公開抽籤申購倍數更是達到超過34倍的成績，但因遭到主辦券商統一證券刁難，致使本公司在無法順利推動上市流程而必須終止，本公司對此未能預期之結果深感遺憾，亦與本公司之支持者同樣感到難以接受，對此，本公司定將盡速檢討相關責任及疏失，以維護公司股東及廣大資本市場投資人的權益，如有爭議情事，未來不排除將透過法律途徑主張權益，於此同時，本公司亦將尋求既定發展路線持續在音樂串流服務、AI影音多媒體技術及雲端服務等持續成長茁壯，壯大台灣企業之軟體科技實力，並將著手尋求海外上市規劃。