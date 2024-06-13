台泥擬收購法國子公司NHOA　推動私有化提升運營彈性

▲台泥董事長張安平。（圖／台泥提供）

記者廖婕妤／台北報導

台泥（1101）董事會12日傍晚決議通過，將推動法國子公司NHOA私有化，間接子公司台泥歐洲控股B.V.針對NHOA S.A.股份提出收購要約，每股現金價格為 1.1歐元，若法律條件滿足，將透過台泥歐洲控股B.V.執行全面買斷收購程序，這將使得NHOA的股份從巴黎泛歐交易所下市；收購案預計在未來幾週內送件，並依法國證管法令取得法國金融市場管理局 （AMF）核准。

台泥說明，NHOA現階段作為上市公司，在做決策時必須考慮資本市場期望、上市監管成本及股價波動敏感性，使得公司長期發展策略容易受到箝制；未來NHOA私有化後，除簡化組織架構、減少上市及監管所需的行政成本和費用外，台泥可更直接為NHOA提供財務上支持，極大化技術及市場資源整合，提升運營彈性，以支持NHOA與台泥企業團的深度策略合作，包括強化NHOA與台泥另一子公司葡萄牙Cimpor及台泥儲能在歐洲市場的合作。

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台泥指出，推動私有化同時，也將與NHOA人力資源團隊緊密合作，為NHOA擬定新的人才激勵計畫，私有化將使台泥能夠針對NHOA團隊提供更專注的人才激勵方案，將來同仁們的薪酬與各自業務單位的努力緊密相扣，不再受NHOA股價短期表現的影響。

目前台泥透過間接子公司台泥歐洲控股B.V.間接持有2億4455萬7486股NHOA股份，約占NHOA股本和投票權的88.87％。收購要約價格為每股 1.1歐元，相較於法國時間6月12日的收盤價溢價為88％，相較於此前60、120和180個交易日的成交量加權平均價格分別溢價88％、71％和66％。