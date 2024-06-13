126萬股東今早睏飽領錢！00878每張配510元　史上最佳

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有近127萬股東、「國民ETF」國泰永續高股息（00878）今（13）日股息入帳，由於每股配0.51元，國泰投信豪發61.8億元，等於持有1張入帳金額可達510元，創史上最佳配息成績，集保統計，有110人因為持股超過千張，等於一覺醒來就可接到逾50萬股息入帳。

集保統計，00878在5月17日除息，有126萬9986人符合領息資格。法人表示，00878本次公告配息加碼至0.51元後，持續在百萬受益人的基礎上，再吸引超過2.1萬人加入，共計126.9萬人參與本季領息。

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由於00878配息金額持續攀升，今年第一季每單位配息0.4元，第二季則加碼至0.51元，年化配息率逾9%，雙創基金新高，合計發出61.8億元的股息，不僅讓既有股民緊抱不放、持續加碼，也讓新的投資人「聞香而來」。

截至6/13，00878受益人高達129.7萬，與第二名中鋼的差距拉開至1.2萬人以上，穩坐全台最多人持有的投資標的。此外，根據證交所公告5月定期定額戶數排行榜，國泰永續高股息(00878)持續霸榜，定期定額戶數飆破27萬戶創新高，較上月大增8千戶以上，保持連續39個月只增不減的神話。

由於00878這波除息僅花7個交易日就完成填息，這次現金入帳，股民認可「息利雙收」，兩頭皆賺。

另外，隨著台股創新高，00878今日盤中股價最高亦來到23.39元，至上午10點18分漲幅仍逾1%，為5月底換股以來最佳表現。